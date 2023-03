¿Jamil pasó de ser villano a héroe? Así lo alaban en redes sociales por su última alianza con Henry en MasterChef Ecuador

La evolución de Jamil en MasterChef Ecuador no solo ha sido en el ámbito gastronómico, también ha dejado claro que no le interesa crear enemigos, ni caerle mal a nadie. Desde su explosiva pelea con Sara, cuando aún no se conformaba el top 10 de la competencia, el joven de ascendencia libanesa cambió su actitud y se dedicó a hacer las paces con todo el grupo que, en algún momento consideró como “los más malos en la cocina”.

Y, ese cambio también se ha visto reflejado en sus redes sociales, donde felicita a sus compañeros y, además resalta sus cualidades, reto tras reto. En el capítulo 69 del programa de cocina, Jamil demostró una vez más que está dispuesto a seguir en la competencia, jugando correctamente y buscando perjudicar a quienes la mayoría consideran “deben salir de MasterChef”.

Las estrategias de Henry, el portador del chef van dando sus frutos. ¿Qué más viene con el pin? 👨‍🍳#MasterChefEcuador#HenryMasterChefEcuador pic.twitter.com/1hjRA5dDxk — Teleamazonas (@teleamazonasec) March 4, 2023

Junto a Henry, ganador del pin del chef, Johanna, Raúl y Sonnia, idearon una estrategia para que Alexandra, Victoria y Santiago terminaran directo en el reto de eliminación y lo lograron.

La jugada que, debería finalizar con la salida de Alexandra, considerada ahora como, gordofóbica, por sus comentarios despectivos sobre el peso de sus compañeros, fue muy bien recibida en redes sociales.

Viendo el capítulo de hoy de #MasterChefEcuador con @AjiceroTuPapa solo puedo pensar que es bueno ser bueno. Buenas noches gente — Jamil Faour (@jamilfaour1) March 4, 2023

Nunca he dicho esto de alguien en #masterchefecuador pero estoy demasiado orgulloso del camino que Henry @AimantMrBriones ha recorrido en la competencia. Lo respeto a el y su punto de vista en la cocina. Aunque otros tipos de cocina no son su fuerte quiere y puede mejorar. — Jamil Faour (@jamilfaour1) March 4, 2023

Los seguidores del programa aseguran en Twitter que Jamil pasó de ser un villano a un héroe. Otros mencionan que su evolución ha sido agradable “no se ha visto forzada y, de verdad se percibe real su cambio”. Dentro de los diferentes tuits que se encuentran a través del hashtag #masterchefecuador, los internautas alaban a Jamil por su cambio y, muchos quieren verlo en el top 3 de la competencia.

Por otra parte, Alexandra sigue en tendencia, pero de manera negativa. Al tener mandil negro en el próximo reto de eliminación, la mayoría espera que cometa suficientes errores que la saquen de la competencia, “no comprendemos como la producción ha permitido que personas con ese tipo de malos comentarios siga allí”.

Que Jamil se haya arriesgado por los demás habla muy bien de él, que amigo incondicional 😭 #MasterChefEcuador — Joana🌸 (@ParaParachutes) March 4, 2023

Estos dos se ganaron el cielo y mención especial para jamil se sacrifica sabiendo que ganará en eliminación para que se vayan unas de esas 3 víboras @jamilfaour1#MasterChefEcuador pic.twitter.com/DZ4VulNGNt — jhostin valverde (@jostinmaravilla) March 4, 2023

Aún no supero la transición que ha vivido el Ecuador de putear a Jamil cada 3 segundos a querer que sea el ganador de #MasterChefEcuador jajajaj — I'm just an arrogant (@hillarysorianoe) March 4, 2023