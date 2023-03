“A punto de ser atropellado”: Piqué y Clara Chía no soportan más el ‘hate’ y reaccionan a las insistencias del periodista pro-Shakira

Los paparazzis están pendientes de cada movimiento de Gerard Piqué y Clara Chía. Y tal parece que estallaron ante las persecuciones, al punto de hacer algo que pudo haberlos llevado a la cárcel. Ahora casi atropellan al periodista Jordi Martin (team Shakira) cuando éste los vio salir de la casa de los padres del futbolista y se acercó a buscar información sobre la última canción de Shakira junto a Karol G.

Las insistencias por saber las reacciones de ambos -ante las ínfimas menciones de Piqué en el tema- han ocasionado que la actual pareja reaccione de la peor manera. Quisieron desquitarse con el paparazzi, quien mencionó vivir un momento “muy desagradable”.

“Piqué aceleró la camioneta de manera que por poco me atropella”, expresó Martin en el programa “El gordo y la flaca”. Agregó que intentó alcanzar al exfutbolista pero solo recibió ofensas y dijo lo siguiente: “Ambos (Piqué y Clara Chía) se reían de mí, me insultaban y me hacían señas obscenas”.

Piqué varias veces ha explotado cuando han intentado meterse en su vida privada, pero esta vez parece que cruzó la raya. Pues no solo casi atropella a Jordi sino que también consiguió su número y expresó: “Más tarde, Piqué, una vez más, consiguió mi número telefónico y me dijo hasta del mal que voy a morir”.

¿Es la primera vez que Piqué reacciona así?

No es la primera vez que sucede una situación similar con Piqué. Hace unas semanas Jordi subió a Twitter que el futbolista español veía sus historias de Instagram junto a la irónica frase: ”Me vigila mi mejor amigo, acompañado de emojis sarcásticos. El ex de Shakira no se quedó callado ante las burlas y le respondió: “Deja las drogas. La cocaína es muy jodida”.

Me vigila mi mejor amigo 🤦‍♂️😁 pic.twitter.com/mopF4VsN65 — Jordi Martin (@jmpaparazzo) January 27, 2023

¿Quién es Jordi Martin?

El periodista español fue el encargado de sacar a la luz pública que el exfutbolista se separaría de Shakira. Además, ha ganado credibilidad en el mundo de la prensa rosa por sus primicias han resultado ser ciertas.

Por otro lado, se ha caracterizado por ser pro-Shakira. Aunque ha tratado de buscar la versión de Piqué ante su infidelidad y la relación que ahora tiene con Clara que ya se conoce en el mundo.