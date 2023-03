Horóscopo: Así será la suerte en el amor para la primera semana de marzo de 2023

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Decidir compartir con alguien no solo se refiere a las virtudes, sino también a los defectos, así que debes ser más tolerante y abrazar esas cosas que te no te gustan de tu compañero. Si sientes que se sobrepasan, pues debes dar un paso al lado y que ambos sigan sus caminos.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

La soledad no es un mal para morir, todo depende de cómo lo veas. Es un momento para compartir contigo, para descubrirte, analizarte y amarte aún más en la libertad de la soltería. Cuando las heridas comienzan a sanar, la persona indicada llegará para complementar tus días.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Los amigos son la mejor fórmula para aliviar las penas, no importa si son causadas por un mal de amor o por conflictos con parientes. Acude a ellos para que te de su punto de vista, te apoyen y den esa palmada que necesitas para continuar.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Las cartas están echadas, pero tú también tienes que poner de tu parte para que lo que el cosmos tiene para ti se termine de completar. A veces te pones muy exigente, incluso pidiendo mucho más de lo que tú puedes dar y esto hace que nadie quede a tu alrededor.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

No hay peor ciego que el no quiere ver. Esta semana será crucial para ti cuando enfrentes la verdad y ya no puedas negarla más. Deberás tomar una decisión por tu bienestar emocional. Estar entre dos amores nunca es saludable, pues al final quien sale perdiendo eres tú.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Una experiencia relacionada con la salud hará que algunos amores de tu vida, que querías lejanos por la cotidianidad, se compenetrarán contigo para darte mucho ánimo y darte la tranquilidad que necesitas. Son momentos muy valiosos que te harán recapacitar y dejar de pensar solo en lo negativo.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Cerca de finalizar la semana te sentirás un poco abrumada por todas las cosas que has vivido, pero no eres capaz de decirle a esa persona que quieres tanto todo lo que te hace sentir sus acciones, incluso por omisión, lo que está deteriorando esa relación que tienen. Puede ser un amigo o una pareja.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Extrañas mucho y conservas la esperanza de volver a abrazar a esa persona especial en tu vida, que por motivos de fuerza mayor debió partir hacia otros rumbos lejos de ti. Nunca pierdas la fe. Si te sientes sola, simplemente llámala, escríbele, déjale un audio expresando tus sentimientos.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

El dolor es un arma de doble filo que puede llevar a una persona al hoyo o ser la fuerza que la saca del infierno y en tu caso es el poder que te hará más fuerte y verás que cuando abraces lo que sietes, las cosas buenas de la vida comenzarán a llegar a ti.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Hay unos días perfectos para pasar a solas con ese ser especial en tu vida. Lo disfrutarán porque tenían tiempo que no se vivían así. Traten de cocinar algo juntos, de hacer algunas tareas en conjunto para afianzar aún más esos entrañables minutos.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

No tengas miedo de dar ese paso que debes dar. Hazle caso a tu intuición porque pocas veces te ha fallado. Es mejor afrontar todo de una vez que quedar con la duda de cómo hubiera sido. Lo peor es lo que no se intenta. No quedes con la curiosidad.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Nada más nutritivo para el alma que una cena o un almuerzo en familia. Sentirás que todo lo bueno regresa a ti. Promueve este tipo de momentos, al menos una vez a la semana y sin celulares en la mesa. Verás lo gratificante que será para todos.