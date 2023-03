En medio de rumores de embarazo, Cazzu es cuestionada por Belinda y sorprende con sus palabras

El nombre de Cazzu ha sido de los más comentados desde que se conoció su romance con Christian Nodal a solo meses de conocerse el fin de la relación del cantante con Belinda, a quien le había dado un anillo de compromiso.

La ruptura de Nodal con Belinda fue una de las más comentadas a inicio de 2022 pues muchos esperaban que llegaran al altar juntos ante las constantes muestras de amor que tenían entre ambos, pero lo cierto es que el romance llegó a su fin de la peor manera.

El intérprete de ‘Ya no somos ni seremos’ se encargó de ventilar algunos detalles de lo que fue su relación al punto de llamarla interesada y hasta criticar a su familia. Por si fuera poco las madres de ambos tuvieron algunos encontronazos.

Meses más tarde, el cantante de música regional se mostraba feliz al lado de la rapera argentina Cazzu, quien ha sido duramente criticada y comparada con la intérprete de ‘Bella traición’.

Cazzu responde a las comparaciones con Belinda de la manera más elegante

En medio de los rumores de embarazo de la argentina, ha sido abordada por la prensa, la cual no dudó en preguntarle por las comparaciones que ha sufrido con la mexicana. Lejos de causarle molestia, respondió con gran elegancia y respeto.

Cazzu dejó claro que aunque Belinda haya sido la prometida de Nodal no existe ninguna rivalidad entre ellas, sino todo lo contrario la admira y respeta.

“No sé si, muchas de esas cosas vienen cargadas con mucha malicia, ella es un artista increíble, ella tiene una carrera mucho más grande y mucho más larga. Yo crecí escuchando su música y le tengo mucho respeto”, confesó.

La cantante de 29 años dio lecciones de humildad y respeto, pues entre mujeres no se compite.

“La gente puede pensar y decir muchas cosas, pero yo valoro mucho su arte y le tengo muchísimo respeto”, comentó.

Asimismo, dijo desconocer a quienes la comparan con ella y las razones que tienen para ello, pues ella vive el mundo real y no el virtual:

“No sé ¿quién me compara? Me imagino que a la gente le divierte comparar, pero no me siento tan comparada o tal vez no estoy tan atenta a las cosas en realidad. Hay cosas que no puedo evitar que la gente se divierta con cosas que para otros no son tan divertidas. Bueno, el entretenimiento se trata un poco de eso”, agregó