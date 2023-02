Krysthel Chuchuca confesó haber sufrido agresiones físicas por parte de su mamá cuando niña: “He aprendido a perdonar”

Krysthel Chuchuca está decidida a romper con las cargas emocionales de su pasado y a hacer de su vida un libro abierto de ahora en adelante, la empresaria lanzó un nuevo capítulo de su Podcast “un monstruo bajo la cama” y en esta ocasión tocó un tema su niñez, el cual reveló que cuando era niña sufrió agresiones físicas por parte de su madre.

“Mi mamá conmigo era muy ruda, y sí, de niña yo recibí agresión física por parte de mi mamá, pero no la voy a juzgar porque de unos años acá esto ha ido cambiando (...) Mi mamá era bastante fuerte conmigo específicamente, así como mi mamá reconoce que yo era distinta a mis hermanos, también yo voy a reconocer que el trato conmigo era distinto. Yo lo he aceptado así, he aprendido a perdonar a mi mamá”, explicó la modelo.

Aunque la también actriz explica que si bien esta relación con su madre representa una arista que mueve las fibras de su historia y que la ha acompañado durante largos años, a su vez reconoce que también le ha servido para formar a la Krysthel Chuchuca de hoy día. En esta segunda entrega e incursión, Krysthel se volvió a mostrar transparente con su audiencia.

Cabe destacar que en su primer capítulo Chuchuca reveló un secreto a voces que ya hacia eco por los pasillos de la farándula, la separación con José Ramón Barreto, su novio de muchos años, de quien dejó entre líneas la idea de que existió una traición de por medio. “No voy a tapar el sol con un dedo. Lo que está pasando pasa y punto. No soy ni la primera ni la última que va a enfrentar una ruptura amorosa”, fue lo que mencionó para dar a conocer su nuevo proyecto personal y separación.