Para muchos la actriz de ‘Sin tetas no hay Paraíso’ que reveló que fue abusada por un compañero de trabajo no debió haberse quedado callada una vez que sintió que fue acosada, pues eso le habría evitado tantas crisis existenciales.

Y es que Marilyn Patiño, quien catapultó su carrera a través del imparable éxito de esta producción, dejó a más de uno sorprendido cuando confesó todo lo que ha vivido desde muy joven y desde que conoció la fama, pues más allá de los reconocimientos, le siguieron las situaciones más incómodas entre las que se encuentran las presiones recibidas por parte de uno de sus colegas a quien no quiso identificar para no generar más polémicas.

“Esto fue una experiencia nefasta, acepté acompañar a un actor a un evento, él me recogió en su carro y cuando llegamos al lugar me empezó a dar mucho licor, ni siquiera era tan tarde, pero mi mente se quedó en blanco. Sé que debí ir a medicina legal, pero me invadió la culpa y la rabia conmigo misma, empecé a autoflagelarme y debí buscar acompañamiento psicológico”, dijo la actriz en el programa La Red y reiteró que ante cualquier abuso hay que denunciar y no quedarse callada como ella lo hizo.

Esta actriz de ‘Sin tetas no hay Paraíso’ reveló que fue abusada

Pero, esta actriz de ‘Sin tetas no hay Paraíso’ reveló que fue abusada por un compañero de trabajo, también expresó que una vez que pasó por esa lamentable situación se encerró en su mundo, por temor a represalias o porque su carrera se viera opacada por el escándalo. Sin embargo, Marilyn Patiño, dijo que esa no fue la única vez que recibió algún tipo de acoso o presión, pues a sus 16 años también vivió una terrible experiencia incluso bajo el techo de su casa.

Marilyn contó que el que era pareja de su madre constantemente la seguía dentro de su propio hogar y hasta llegó a espiarla cuando ella se bañaba o se cambiaba de ropa, situación que le llegó a manifestar a su progenitora, teniendo como resultado que la echaran de su casa, porque nadie la apoyó y consideró que se trataban de inventos o mentiras de su parte. “Me echaron de la casa, salí a mis 16 años sin nada; mi vida empezó de cero”, dijo.

Pero, esto no fue lo único con lo que tuvo que lidiar, pues cuando tomó la decisión de aumentarse sus senos, se topó con un cirujano que le destrozó sus pechos, pues al parecer utilizó un material que le ocasionó mucho dolor hasta el punto que tuvo que recurrir a otras cirugías para mejorar su aspecto y su salud.

“No puedo decir ‘de esta agua no beberé’, pero lo que sí puedo decidir es en manos de quién o dónde me meto, y cuando lo hago tengo que estar muy segura. Le cogí miedo, la verdad (...) Ya estoy súper bien gracias a Dios, pero eso fueron siete meses o más de oración buscando un buen cirujano”, añadió esta mujer que ha vivido las peores experiencias de su vida.