El desprecio de Piqué a Shakira durante su último viaje frente a sus hijos y paparazzis

Shakira ha vivido unos meses llenos de revuelo por la infidelidad de Gerard Piqué con Clara Chía Martí, situación que le puso fin a su relación de 12 años y que levantó su carrera como cantante tras las distintas canciones que le ha dedicado por sus engaños.

Este viernes 24 de febrero la colombiana estrenó su cuarto tema dedicado al padre de sus hijos, junto a Karol G, posicionándose dentro de las tendencias del momento.

Aunque la intérprete ha sido duramente criticada por sus constantes letras dedicadas a su ex, ella sigue facturando y desquitándose todos los desplantes, mentiras y desprecios a los que la sometió.

Piqué y el desprecio a Shakira frente a sus hijos y paparazzis

Son muchos los videos que han aparecido en redes sociales de Gerard humillando a la cantante, lo que ha indignado a sus fans y ahora un nuevo gesto se ha hecho viral en TikTok.

En el mismo se puede ver a Shakira junto a Piqué y sus hijos: Milan y Sasha, aunque la ex pareja salió tomada de la mano, él la soltó de inmediato al ver que habían cámaras esperándolos.

La intérprete se dirigió al auto y desde la ventana saludó a los medios, mientras que Piqué lució serio en todo momento.

Según algunos internautas, el catalán intentaba ocultar su relación de pareja y algunos aseguran que ya se encontraba con Clara Chía por su comportamiento, pues se notaba su falta de amor por ella.

“Dice el dicho q cuando te quieren se nota y cuando no se nota aún más”, “le suelta la mano, se nota que no la quería”, “le avienta la mano para que Clara Chia no se diera cuenta”, comentaron.

Piqué no fue el único que le hizo pasar momentos incómodos a la diva de 46 años, también lo hizo su madre Montserrat Bernabeú, por ello también le dedicó algunas estrofas de su session con Bizarrap.