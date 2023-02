Este es el gesto de Henry en MasterChef Ecuador que genera memes en las redes sociales

Aunque Henry no logró ser el mejor haciendo mímicas durante el reto de equipos en MasterChef Ecuador, si logró hacer un gesto que no pasó desapercibido por los seguidores del programa que, de inmediato, lo hicieron viral en redes sociales.

Henry, era uno de los tres capitanes de equipos y, debía comunicarles a sus compañeros, a través de mímica que debían cocinar, los ingredientes y cómo hacerlo.

¿Cuál es la mímica para hierba buena? Henry lo sabe... 😅 MasterChefEcuador pic.twitter.com/Ti2tt3nX07 — Teleamazonas (@teleamazonasec) February 23, 2023

Cuando ya habían iniciado el reto, Henry se enfocó en ayudar a su equipo e hizo todo lo posible por transmitirle los ingredientes. En uno de esos momentos, Henry le hace un gesto de fumar cigarrillo a su amigo Andrés, que, inmediatamente, corrió a la despensa y adivinó que se trataba de hierbabuena.

“No se me ocurrió expresarlo de otra forma, porque sabía que no iban a entenderme”, fijo Henry. A pesar de todo esto y la dificultad de no poder hablar con los demás compañeros, todos los equipos presentaron platos a la altura y, lleno de técnicas y sabores que agradaron a los jueces.

El equipo de Henry no obtuvo la victoria, lo hizo el equipo naranja liderado por Sara, pero el gesto de Henry sobre la hierba buena quedará para la historia.