Shakira y Karol G revelan su nueva colaboración: la reacción de Alejandro Sanz enamora

Shakira sigue provocando que el mundo arda, aprovechando al máximo su ruptura con Piqué. Después de semanas de especulaciones, finalmente se cumplió lo que los fans tanto esperaban y es que la colombiana uniera fuerzas con Karol G.

Hace unos días se filtró parte de la letra, elevando la emoción al máximo. Según dijo La Bichota, el tema será “una balada en tono menor, teñida de reguetón y que hierve hermandad”.

Esto es lo que debes saber de la colaboración de Shakira y Karol G

Será el 24 de febrero cuando la dupla estrene TQG, un acrónimo para Te quedó grande. Cabe recordar que Shakira cantó una frase similar en su sesión con Bizarrap (“a ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú”).

Otra frase filtrada fue: “Al menos conmigo, yo te mantenía bonito”.

Y si bien todos apuntan a que será un nuevo bombazo contra Piqué, los fans de Karol G también creen que aprovechará para tirarle a su ex, el rapero Anuel AA.

La Bichota aseguró en una entrevista con The New York Times que la barranquillera quedó encantada con la canción desde el primer momento. “Ella estaba como ‘Oh dios mío, gracias, los versos reflejan perfectamente como me siento ahora mismo’”.

Alejandro Sánz no suelta a Shakira: así reaccionó

Tras publicar su primer imagen juntas, los fans las llenaron de halagos, augurando un gran éxito. “Las colombianas no lloran las colombianas facturan”; “Ahora van a facturar juntas”; “Se viene destrucción global pal ex”; “Esto está de locos!!! Se viene un nuevo hit, un nuevo himno”; se lee.

Carmen Villalobos, quien ha aplaudido los últimos éxitos de Shakira, también reaccionó con emoción, plasmando emojis de fuegos, aplausos y corazones. La cantante mexicana Carla Morrison también expresó su apoyo y para sorpresa de todos, Antonella Roccuzzo, con quien se ha dicho hay enemistad, celebró la noticia. Naty Botero se unió a la lluvia de felicitaciones, señalándolas como “las más grandes de Colombia” juntas.

Alejandro Sánz Instagram

Sin embargo, quien acaparó la atención fue Alejandro Sanz pues como buen amigo de Shakira, no pudo evitar reaccionar con emojis de fuego.

Ante los fans, la relación de Shakira y Alejandro Sanz va más allá de una buena amistad, teorizando que entre ellos sí hubo amor y que incluso son almas gemelas.

Se conocieron en 2000, cuando ambos se encontraban en un punto importante de sus respectivas carreras así que no es nada descabellado pensar que siempre seguirán cercanos, celebrando sus éxitos.