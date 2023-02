“Será el villano de siempre”: Cocineros de MasterChef Ecuador se preguntan si Jamil cumplirá su promesa luego de ganar el Pin del Chef

Jamil sigue demostrando porque está dentro de la competencia de MasterChef Ecuador y, que va con todo para ser parte de los finalistas. En el último reto del pin del chef se enfrentó a Alexandra y, gracias a su experiencia con la pasta logró el tan anhelado pin que le da beneficios para el resto de la semana.

“Me fue muy bien en el pin del chef, obviamente soy el ganador. La estrategia ya la verán, pero voy a cortar cabezas. Mi único pacto vigente es con Johanna y, es puramente gastronómico, vamos a sacar a todos los que sean malos”, dijo Jamil tras conocerse su victoria.

Por otra parte, detalló que no sabe si habrá pacto con Sara y Sonnia porque no está seguro de si lo personaron del todo. Sin embargo, también señaló que no tiene pensado cortar sus cabezas por ahora.

La competencia por el pin del chef no estuvo fácil

Jamil y Alexandra se enfrentaron por el anhelado Pin del Chef. Tuvieron que replicar, en 20 minutos, un plato insignia del restaurante de comida italiana Emilia Grace y sorprender a los jueces con los sabores y texturas de sus preparaciones.

Mientras cocinaba, Jamil cometió un error y olvidó las espinacas con ajo que colocó en la sartén y se quemaron. Además, minutos después la chef Irene llegó a las cocinas para informales que tendrían que replicar otro plato del restaurante, pero esta vez sin probarlo. El ingrediente principal del segundo plato fue la pasta y la preparación de la masa complicó a Alexandra, siendo Jamil el ganador.