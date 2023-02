Abucheos, burlas y hasta los corrieron: Piqué y Clara Chía ¿son perseguidos por el karma?

Varios medios han señalado que la pareja habría tenido que retirarse de un restaurante debido a que el dueño era fanático de Shakira, por lo que ver las muestras de amor de Gerard Piqué y Clara Chía Martí no le habría hecho mucha gracia.

La cara del futbolista y la joven de 24 años al partir del lugar dio mucho de qué hablar, pues se notaba cierto hartazgo y molestia por parte de los dos, pero sobre todo de Clara Chía, quien, sin voltear a ver las cámaras de los medios españoles, continúa su camino en línea recta hasta el automóvil de Piqué.

El video se dio a conocer a través de una cuenta de TikTok, en la que es posible apreciar mejor la actitud de la pareja al salir del establecimiento de comida japonesa del que no habrían sido bienvenidos.

El look de cita de Clara Chía Martí y Gerard Piqué

Por un lado, fue posible vislumbrar a Clara Chía enfundada en un look que ya es emblema de su guardarropa, compuesto de chaqueta biker de cuero y pantalones grises acampanados, mientras tanto Piqué usó una chamarra negra y jeans de mezclilla ¿otro matching outfit?

Mucho se ha especulado acerca del evidente cambio en los looks del futbolista y es que, hace poco, él mismo habría comentado que era una ‘marioneta’ y que Clara Chía era quien ayudaba a elegir su ropa, por lo que debido a esto es posible verle conjuntos de corte mucho más juvenil.

Traviesa Tuset ¿la razón por la que ‘corrieron’ a Piqué y Clara Chía del restaurante?

Se dice que la ‘mala publicidad’ que causó el futbolista y su actual novia a ‘Traviesa Tuset’ fue otra de las razones por las que la pareja habría sido expulsada del restaurante, y es que recordemos que este espacio había sido el punto de encuentro de la pareja antes de que los rumores de infidelidad comenzaran, aunado a ello, el español lo visitaba también con Shakira cuando aún estaban juntos.

¿El karma los persigue? Piqué y Clara Chía van de mal en peor

Al parecer, Shakira no tendría que recurrir a ningún tipo de venganza hacia el futbolista, pues el karma se estaría encargando de todo y es que a Piqué no le ha ido tan bien y los abucheos y críticas se han mantenido luego de su mediática separación con la colombiana.

Además de que el futbolista fue ‘corrido’ de un restaurante, parece ser que no es el único espacio donde no lo quieren o ha tenido una polémica, pues este fin de semana se habría desatado una discusión que llevaría al futbolista a no querer presentarse en el After Kings e incluso saliera del grupo de WhatsApp de la Kings League.

Esto no es todo, pues el público no ha parado de recordarle su falla con Shakira y el tema de la cantante lo ha perseguido constantemente al grado de cantarle sus canciones, lanzarle objetos en el estadio de futbol cuando aún era parte del Barça y tener la presión de los medios. Además, recordemos el ‘desencuentro’ que tuvo luego de compartir su supuesta alianza con Casio tras el estreno del tema de la colombiana.

Clara Chía, por su parte, ha sido el blanco de críticas desde su forma de vestir, el aspecto de su cabello y las actitudes que ha tenido con los empleados de Kosmos, algunos han calificado que su actitud cambió para mal desde que comenzó su relación con Piqué.