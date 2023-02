MasterChef Ecuador: Redes sociales piden a Santiago que baje a Sonnia del balcón ya que no la quieren en el Top 10

A las redes sociales no les convenció mucho la entrada de la profesora Sonnia al Top 10 de MasterChef Ecuador cuarta temporada, ya que indican que pese a que ha estudiado y se ha esforzado mucho, tiene muchas falencias en la cocina en comparación a sus compañeros. Sin embargo, no sabemos en qué se usará el Pin del Chef y si Santiago podrá bajar a alguien del balcón.

Anoche, el equipo amarillo ganó el reto de campo integrados por Verónica, Andrés y Sonnia. De los cuales, los dos últimos mencionados ya llamaron a sus familias para dar a conocer la estupenda noticia y entre lágrimas indicaron que nunca pensaron llegar tan lejos. Sin embargo, como es MasterChef, no sabemos qué beneficios podría traer el Pin del Chef que esta semana lo lleva Santiago.

Andrés, Sonnia y Victoria ya son parte del TOP 🔟 ¡Felicitaciones chicos! #MasterChefEcuador pic.twitter.com/HeZQmp7gMI — Teleamazonas (@teleamazonasec) February 16, 2023

Santiago, por su parte, perdió en el reto de campo, junto a Jamil, Alexandra y Henry, donde los tres primeros mencionados, han sido los favoritos del programa por sus grandes conocimientos en el arte culinario. Hoy se conocerá quienes son los 10 mejores del reality de cocina.

Estas son las reacciones en contra de Sonnia por ingresar al Top 10:

“#Sonia ha llegado igual que en su momento lo hizo #Johan, con suerte! Podrán ser buenas personas y tener buena sazón, pero no se pueden comparar con otros que los superan en conocimiento”, dijo una internauta en Twitter.

Desde la anterior semana el Pin del Chef ya no funciona para bajar a sus competencias del balcón. Esto, porque Raúl, quien fue el ganador de la anterior semana, no pudo subir y salvarse, sino recibió una ventaja. No se sabe que pasará en estas semanas, pues Erika Vélez anunció que ya no habrá reto de salvación.

Te dejamos el capítulo completo: