“No tiene que cuidar a un abuelito”: piden a Thalía olvidarse de Tommy Mottola tras escándalo

Ya ha pasado una semana desde que se desataron los rumores de infidelidad de Tommy Mottola a Thalía con una cantante peruana llamada Leslie Shaw. Mientras que amigos cercanos a la pareja como Lili Estefan han salido a defender que es mentira que estén atravesando una crisis, una ex empleada doméstica aseguró que ellos “no duermen juntos” desde hace años.

“Tommy Mottola tiene un baño regular, una cama regular, Thalia duerme sola... Thalia no duerme con su marido, nunca lo ha hecho”, indicó el conductor Javier Ceriani, basándose en información de la ex empleada. “Hay una escalera del baño a la habitación de Thalia y aquí no existe y no entra Tommy Mottola. Aquí en este baño no se baña, él es maltratado por Thalia, disminuido como un infeliz en esa casa y ella tiene un problema muy grave, se quedó clavada a los 16 años y se comporta como una niña de 16 años, está enferma esta chica”, concluyó.

“Hoy hablé con ambos. Están felices, están contentos. Todo está perfecto, todo está espectacular”, dijo Estefan en ‘El Gordo y la Flaca’.

Por su parte, ni Tommy ni Thalía han salido a confirmar o desmentir los rumores sin embargo, sí han estado publicando historias por serparado pero con las que mostrarían que estaban juntos. Y es que por un lado, la cantante publicó que estaba viendo la serie Bosé y por otro, el productor mostró que estaba preparando la cena.

¿La diferencia de edad podría ser un factor en la crisis de Thalía y Tommy?

Si bien aún no hay pruebas concretas de ello, los rumores surgieron porque Thalía dejó de compartir contenido en redes sociales relacionado a Tommy Mottola, cuando siempre ha sido recurrente. La última publicación la realizó el 2 de diciembre de 2022, cuando cumplieron 22 años de matrimonio. Después de esto, no hubo más mensajes ni dedicatorias románticas. Tampoco se los vio juntos cuando Thalía asistió a los Premios Grammy Latinos 2022.

En lo que el escándalo se aclara, fans de Thalía le han recordado en redes sociales que “merece algo mejor” y que la brecha de edad entre ambos irá pesando cada vez más. El productor ahora tiene 74 años, mientras que la cantante 51 y cabe recordar que ella se casó cuando tenía 29 años y él 51.

“Todo viejo rabo verde el Mottola”. “Thalía merece más que ese viejito, al ratito va a estar cuidando a un abuelito”. “Ya que deje a ese viejillo rabo verde”. “Thalía ya es libre se casó con él muy chica y dejó su carrera por él ya es tiempo que retome su carrera”. “Ella siempre haciendo oídos sordos a las infidelidades de su marido total loque importa es $$$$ pero al rato le va a pesar estarlo cuidando”. “Thalía ha de estar ansiosa porque el viejito la deje, ella es guapa y todavía en edad para retomar su carrera y conseguirse algo mejor, no tiene por qué estar cuidando un abuelito”, expresaron.

Fans acusaron a Thalía por burlarse de la infidelidad que sufrió Shakira

Thalía y Tommy Mottola han sido una de las parejas más sólidas del espectáculo con más de dos décadas juntos. Se casaron en el 2000 y aunque varias veces se especuló que se divorciarían, callaron muchas bocas con su amor y complicidad.

Mientras que algunos se han dedicado a defender a la intérprete de Amor a la mexicana, otros sostienen que “le llegó su karma” por supuestamente burlarse de la canción de Shakira contra Piqué.

Thalía habría calificado de “ridícula” y “dramática” a la colombiana en un video en vivo sin embargo, fue desmentido, asegurando que nunca ha desmeritado su trabajo y que además tienen “una relación de amistad de años”.