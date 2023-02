La lleva arrastrada y la estrella contra la pared: así es la “romántica” relación entre Clara Chía y Piqué

Clara Chía y Piqué son la pareja del momento. De eso no hay duda, pues no hay quien no esté atento a sus alocados pasos en los que solo suelen cometer errores y demostrar que son el uno para el otro, pues se comportan como dos adolescentes que apenas están comenzando a vivir.

Y es que si bien la estudiante de relaciones públicas cuenta con tan solo 23 años, el deportista no, pues es un hombre de 36, padre de familia y sobre todo una figura pública que debería “dar el ejemplo” y hasta ahora lo que ha logrado es ser el motivo de todas las burlas, memes y demás señalamientos en contra de su comportamiento.

Ay Dios, los amo tanto! No sé de quién estoy más enamorada, si de Clara o de Gerard, o de los dos juntos, y soy bisexual. Amé este video, creo que es donde más se muestran como son ellos como pareja, dos personas que simplemente se aman, se divierten y la pasan muy bien juntos 😍 pic.twitter.com/esGSAG0KQH — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) February 6, 2023

No en vano, en su más reciente “enfrentamiento” ante las cámaras dejaron ver cómo es que realmente se comportan cuando quieren ir en contra de todos, pues mientras la rubia solo logra ocultarse tras su amado no se percata de lo que hay a su paso y se golpea duramente contra una valla y en vez de socorrerla, su amado solo se ríe y la consuela luego de un buen rato.

Clara Chía y Piqué se “aman” de una forma muy extraña

Luego de esto, se nota cómo Piqué es quien siempre da la cara, apura cada vez más el paso sin importarle que Clara Chía lleva tacones y no le resulta tan fácil escapar de forma rápida del periodista que los interrogó sin lograr una respuesta contundente, solo sarcasmos y carcajadas burlonas. Con ello, se ganaron más rechazos y comentarios repletos de duras críticas por la manera tan absurda en cómo enfrentan su relación.

Pero, esta no es la primera vez que ambos muestran que su “amor” es un poco alocado o desenfrenado, pues en otras apariciones públicas se evidencia cómo no se unen como pareja, el deportista siempre va delante como abriendo paso para que su novia “no sea lastimada”, pero de una u otra forma la pierde de vista mientras ella siempre se oculta no solo tras sus gafas oscuras, sino con trajes muy sobrios, amplios y hasta con una actitud desafiante en la que busca llevarse por delante a todos, así tenga que recibir los golpes.