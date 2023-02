Famosos que apuestan por una crianza libre de niñeras y se encargan a tiempo completos de sus hijos

Son muchas las celebridades que han apostado por buscar ayuda para la crianza de sus hijos, contratando a niñeras que suelen recibir una buena remuneración, ante la gran cantidad de compromisos laborales que ellos enfrentan, sin embargo, también están quienes apuestan por encargarse por completos de sus retoños.

Ellos han aprendido a lidiar con sus agendas apretadas, han aparecido con sus hijos en los set de grabaciones, o hasta se han tomado algunas pausas para disfrutar su paternidad.

Famosos que le dijeron no a las niñeras y crían a sus hijos

Alejandra Espinoza

La modelo y presentadora ha decidido mantener a su hijo Aiden Matteo alejado de la fama, por lo que se ha negado a contratar una niñera y viven su crianza junto a su esposo Aníbal Marrero.

“Vengo de una familia muy grande. Tengo nueve hermanos y me encantan los niños. (...) Quiero que lleguen los niños cuando tenga el tiempo de criarlos, no que sea la niñera la que los críe. Quiero estar ahí y ser una mamá entregada”, dijo a People en 2013, antes de ser madre.

Shakira

La colombiana se ha dedicado a tiempo completo a sus hijos Sasha y Milan, y aunque han surgido rumores sobre la contratación de una niñera para su viaje a Miami, luego de separarse de Gerard Piqué, ella se mantiene a tiempo completo con ellos.

Ricky Martin

El cantante ha disfrutado a plenitud la infancia de sus hijos: Valentino, Matteo, Renn y Lucía, tomándose algunas pausas en su carrera y con la ayuda de su esposo Jwan Yosef.

“Yo soy el que les cambia los pañales, el que los alimenta, el que los baña, el que los pone a dormir”, confesó.

Jaime Camil

El mexicano ha formado una familia junto a Heidi Balvanera con quien tiene a sus dos hijos: Elena y Jaime. Ambos se han encargado de los cuidados de sus hijos y en más de una oportunidad han hablado sobre lo mucho que lo disfrutan.

“Yo tendría 10 o 15 (hijos) porque me encantan los niños, de verdad soy niñero profesional, pero como mi esposa y yo decidimos no tener niñeras, somos papás de tiempo completo, esta muy cab..., o sea no manches, sin ayuda está cab…, no sabes, es fuerte y a parte en Estados Unidos todo es tres veces más caro, así que con dos estamos bien, pero pues nunca sabes”, dijo.

Ashton Kutcher y Mila Kunis

Los actores se han convertido en una de las parejas más sólidas de Hollywood y cada tanto suelen aportar lecciones de paternidad al ser ellos mismos quienes se encargan de sus primogénitos: Wyatt Isabelle y Dimitri Portwood.

“Sólo nosotros dos. Queremos estar emocionalmente en contacto con ella. Y creo que la única forma de hacerlo es ser el que está allí”, confesó durante una entrevista con Ellen DeGeneres quien le preguntó si no tenían niñera.

Celine Dion

A pesar de la fama a la que está expuesta la cantante canadiense, decidió entregarle todo su tiempo a sus hijos: René, Eddy y Nelson, aunque no niega que tuvo ayuda de su madre Therese, quien falleció en 2020 y su hermana Linda.

“No tuve a estos niños para no cuidarlos, los tuve para entregarme a mí misma al 200 y 300 por ciento”, expresó Dion.

Ryan Reynolds y Blake Lively

Otro de los matrimonios más queridos de Hollywood son Ryan y Blake quienes han formado su familia junto a sus hijas: James, Betty e Inez y ahora esperan un cuarto bebé. Ambos han sacrificado sus trabajos para ayudarse y darles tiempo de calidad a las niñas.

“No tengo problema con despertarme cinco veces en medio de la noche y cambiar pañales, y por cansado que esté, tengo una estúpida sonrisa en la cara todo el tiempo”, expresó Ryan.