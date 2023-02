“¿Engañada en mesas electorales?”: Se enteró que su pretendiente también le escribía a su compañera

Las elecciones 2023 se trasladaron a TikTok, no solo los candidatos usaron la plataforma en campaña, varios ‘story time’ de los comicio se han tomado las redes y se han viralizado.

Un video que ha llamado la atención de los internautas es de una tiktoker al que tituló “¿Engañada en mesas electorales?”.

Bien dice el dicho, ‘el mundo es un pañuelo’ y más si nos referimos a Quito. @anahi1930 quien cuenta en la red social TikTok con más de 200 mil seguidores, contó que se enteró que el chico con quien hablaba, también le coqueteaba a su compañera de mesa.

“Me tocó un grupo súper agradable, todas chicas. Yo empecé a hablar con este man hace algún tiempo, pero nada bueno. Osea como que fresco hablamos y ya, pero él me decía “tú me encantas”, “solo tú” y yo dije este es mi hombre”.

La tiktoker contó que se hizo rápidamente amiga de la chica con quien le tocó trabajar en la mesa electoral el 5 de febrero, se contaron su vida, ella le habló de su pretendiente, un policía.

Él le contestó un mensaje y Anahí decidió mostrarle a su nueva amiga. “El muchacho me responde, me pone “te quiero ver, mi reina”. Cuando le muestro, la muchacha me pregunta si ese es su apellido y su nombre, luego que le deje ver la foto”.

Su nueva amiga decide mostrarle cómo su pretendiente también le escribe a ella. “Mi niña hermosa, mi princesa, mi reina qué guapa y ella no le respondía nada. Yo le tomé foto y le mandé, le puse “qué asco, tarado” y me dejó en visto. Luego me dice “tú y yo no hablábamos tan seguido, yo pensé que estabas con alguien más. Yo le escribí a ella porque es linda”.

Los comentarios no se hicieron esperar. “Qué salado el tipo”, “lo bueno es que te diste cuenta a tiempo”, “fue el destino”, “el mundo es un pañuelo”.