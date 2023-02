¿Les mataron la pasión? Clara Chía y Piqué cada vez se ven más incómodos cuando se besan

En redes ha llegado a circular el comentario de que cada vez que Piqué besa a Clara Chía pareciera que le estuviera haciendo un “exorcismo”, pues las posiciones que adopta para manifestar su cariño no suelen ser las más “cómodas” o espontáneas que se diga.

Y es que hay quienes se han dado a la tarea de analizar la manera en cómo ambos manifiestan su amor, logrando así sacar la conclusión de que entre ellos nada parece natural, sino que todo está muy bien pensando para dar de qué hablar a la prensa rosa y sobre todo a sus haters quienes los han cuestionado desde el inicio de su relación.

Es así como pareciera que entre ellos no existe esa conexión especial que permita deducir “clara-mente” que se trata de una pareja repleta de sentimientos que afloran con sencillez y fluidez, pues ante cada aparición en la que buscan captar la atención de los demás con gestos románticos, estos parecen más bien “truncados o hasta calculados fríamente.

Clara Chía no disfruta las manifestaciones de amor de Piqué

Un claro ejemplo de ello se evidenció cuando Clara Chía asistió a la celebración posterior al juego de despedida del Barcelona de Piqué. Ahí era el deportista quien insistía en acercarla a sus brazos y cuerpo, mientras ella se alejaba y cuando finalmente le da un beso es porque se percata de la presencia de una cámara que al parecer estaba esperando ver para demostrarse muy cariñoso con su amada quien no se vio muy convencida de este acto.

Luego de ello, se coló en las redes una foto con la que se especuló que éste era un encuentro clandestino entre ambos, pues para ese tiempo, el exfutbolista aún estaba de amores con Shakira, pero él no dudó en verse con esta chica. Ahí lucen muy románticos, pero una vez más la joven tiene una pose en la que se aprecia su incomodidad mientras el español le toma el cuello y rostro dominando por completo la escena y dejando ver que es él quien está muy interesado en besarla a ella.

¡SON UN FUEGO! Todo el tiempo pegados y apasionados ♥🔥♥🔥 #KingsLeague #KingsLeagueJ5 pic.twitter.com/UfhzHueMgi — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) February 5, 2023

Pero, para sorpresa de muchos, en el reciente encuentro de la Kings League, proyecto en el que Clara está muy inmersa, se les vio una vez más expresando su amor, pero pese a que parece que ya no le temen a nada, ambos trataron de no dejarse ver por la multitud, ya que sus besos fueron muy furtivos como si no quisieran levantar más polémicas sobre su amor.