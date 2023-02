La alcaldesa de la farándula: Carolina Jaume, tendencia en plenas elecciones 2023

Un rostro que sabe dar lo que la audiencia busca, mientras el colectivo se trasladaba a depositar su voto y esperaba con ansias los resultados de las elecciones de este 2023, Carolina Jaume llevaba a cabo toda una campaña propia, pero no precisamente política.

El rostro de Ecuavisa se ha robado toda la atención de los internautas en pleno proceso electoral, imposible que no, la recién nombrada ´Alcaldesa de la farándula´ decidió abrir toda una caja de Pandora, justo el día de las votaciones y ha puesto al descubierto detalles íntimos de lo que fue su relación con su ex esposo, Allan Zenck, exhibiendo incluso videos de la infidelidad.

La red social de Twitter posicionó a Jaume de tendencia, como si fuese su nombre el que estuviese en debate en las urnas de votación. La también actriz se dio a la tarea de compartir toda una colección de historias, donde ha filtrado chats, videos, fotografías, situaciones en las que hace comparativas, e incluso se encargó de mostrar un antes y después bastante completo de la actual pareja del empresario, sumado a que hizo énfasis en el dato de que su ex marido “nunca en su vida pisó una universidad” y lo mantuvo por 8 años.

Ese es solo un pequeño recuento, en una de las más recientes publicaciones que compartió Jaume, la misma reveló que aparentemente tenía un acuerdo pactado con el empresario tras salir de la cárcel, en la que acordaron que no lo denunciaría, siempre y cuando se hiciera cargo del pago del colegio de su hijo, sin embargo, según denuncia la presentadora, el mismo ha hecho caso omiso.

“Paga el colegio de tu hijo, son 3 mil dólares, no lo pago yo porque no te voy a seguir siendo cómodo, he vivido manteniéndote por 8 años de tu vida, quedamos en un acuerdo cuando salí de la cárcel, que yo no te denunciaba por lo que hiciste, porque sabes que te vas a ir preso por lo que hiciste, pero debías pagar el colegio de tu hijo”, dijo.

Traemos un pequeño resumen de la jornada de Carolina Jaume.

