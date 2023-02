Hombre lleva la foto de su esposa fallecida a concierto de Adele y está fue la reacción de la artista

Pocos artistas se dejan ver totalmente conmovidos en un escenario, y más por acciones de sus fanáticos. Así fue como un hombre llevó la foto de su esposa fallecida en su celular a uno de los shows de Adele y está fue su reacción.

La artista cantaba y de repente vio la foto en medio del público. “Esto es para usted señor que me estaba mostrando la foto de su esposa en el teléfono”, expresó emocionada.

este es el hombre del cuál adele habló anoche: en pantalla le mostraba la imagen de su esposa fallecida mientras adele cantaba when we were young.

escribo esto mientras lloro 😭 pic.twitter.com/UtG61v1xrN — tatiana (@adeletskyfall) January 28, 2023

Adele conmovida por un fanático

Para la artista es costumbre caminar durante sus conciertos recorriendo el escenario de un lado a otro, y cuando Adele se percató que el señor no estaba haciendo una videollamada sino le estaba indicando una foto de su esposa fallecida en el celular la artista comenzó a llorar.

“Cuando camino entre la audiencia desearía que vean lo que yo veo... había un hombre ahí ¿creo que aún sigue ahí?, pero en sus manos tenía la foto de su esposa”, dijo la artista con lágrimas en sus ojos.

Las lágrimas no pudieron ser contenidas

La artista seguía hablando mientras caminaba en el escenario y no logroba contener sus lágrimas. “Creo que ella no está aquí y realmente lo siento mucho. También me siento mal porque no lo noté cuando me estaba enseñando, lo siento mucho”, expresó muy conmovida.