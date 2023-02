Tras candente escena, Salma Hayek y Channing Tatum tuvieron una gran pelea que casi termina en tragedia

No todo fueron escenas candentes: Salma Hayek y Channing Tatum tuvieron una gran pelea mientras grababan Magic Mike Instagram @channingtatum / Frazer Harriso

Salma Hayek y Channing Tatum han pasado mucho tiempo juntos últimamente y es que trabajaron juntos en la película Magic Mike’s Last Dance, que se estrenará este 10 de febrero.

En la película, la actriz de 56 años da vida a Maxandra Mendoza, una rica socialité que le ofrece a Magic Mike, papel de Channing, financiar sus sueños de stripper en Londres.

Esto los llevó a grabar muchas horas juntos, y también protagonizaron muchas escenas muy candentes que han causado sensación y han sorprendido a todos, especialmente una donde él la carga y la lleva a la cama.

Pero, no siempre fueron candentes escenas, paz y armonía, y recientemente Salma Hayek reveló que tuvieron una fuerte discusión en plena grabación, al punto que tuvieron que alejarlos.

La gran pelea que Salma Hayek y Channing Tatum tuvieron grabando Magic Mike

Salma Hayek contó durante su participación en el programa de Jimmy Kimmel que estuvo en peligro mientras grababa una escena sensual con Channing Tatum y todo se descontroló.

Y es que la actriz mexicana tenía que hacer un lap dance, es decir, debía bailar de forma sexy sobre el vientre de Channing Tatum y lo que era algo sensual se convirtió en un peligro para su vida.

“Estoy boca abajo y mis piernas tenían que estar en alguna parte, pero al revés uno pierde el sentido de la dirección y no hice lo que se suponía que debía hacer. En el ensayo estuve boca abajo y casi me golpeo”, reveló Salma.

Al ella estar de cabeza, el actor “se aferró” a los pantalones de Salma para que ninguno se cayera, pero esto no le gustó a ella, porque se le podían caer los pantalones y no recordaba si tenía ropa interior.

“Entonces, en lugar de poner mis manos para proteger mi cabeza, simplemente me aferré a los pantalones. Él dice ‘Levanta las manos’ y yo dije ‘No, no, no, no’”, relató Salma, convirtiéndose en un momento de tensión, que llevó a una discusión.

La famosa contó que ambos se molestaron, y comenzaron a discutir por lo que había salido mal en la escena, y la producción tuvo que meterse para pedirles que se alejaran.

“Todos entraron y como que me alejaron de él y él dijo ‘¿Qué te pasa?’. Dije ‘¿Qué me pasa? Casi me matas’”, dijo Salma.

Sin embargo, después arreglaron las cosas y no pasó a mayores, pero para la actriz fue algo desafiante, pues muchas escenas requerían de mucha destreza física, y confesó que le fue difícil por su edad, pero aun así lo logró, y la película está a punto de estrenarse.