Abuelita es feliz tras su divorcio con una pareja tóxica: “Ahora puedo hacer lo que quiera”

La convivencia en pareja no es nada sencilla, a veces termina en costumbre o en relaciones “tóxicas”, donde uno es el que manda y el otro obedece, cuando todo debería ser un trabajo en equipo.

Pero llegar al divorcio no es tarea fácil y más cuando hay demasiados años de convivencia. Así le pasó a una abuelita, identificada como ‘aidasedanolaabuela’ en la red social TikTok, quien contó su historia de vida al lado de lo que denominó una “pareja tóxica”.

Tras muchos años aguantando a su pareja, la abuelita decidió divorciarse y vivir sola lo que le resta de vida. Al principio le fue muy difícil el cambio tras muchos años de matrimonio, pero que gracias a esto ya no vive con alguien que la mande y se siente mejor.

“Hay que vivir y dejar vivir. Sí se puede”, dijo en la red social.

No podía comprar lo que se le antojara

Entre las cosas que narró la abuela, aseguraba que ir al supermercado y pedir algo que se le antojara y que a él no le gustara, simplemente no lo compraba.

“Por ejemplo si yo quería un melón decía ‘¿y tú para qué quieres un melón? A mí no me gusta’, entonces no lo poníamos”, contó en TikTok, pero ahora que se divorció es libre de llevar lo que quiera a su casa y está feliz.

“Ahora que vengo al mercado y puedo escoger naranjas, manzanas y comerme lo que yo quiera, estoy feliz. La verdad que fue muy difícil a mi edad después de tantos años de casada dejar el matrimonio, pero miren ahora dónde estoy, puedo andar por los pasillos el tiempo que me dé la gana”, comentó en el video.

Además, dejó una reflexión para quienes estén pasando esta situación, explicó que pese al desafío que significaba separarse de la persona con la que pasó la mitad de su vida, quien “se quedó con todo” y ella solo con su pensión, aseguró que se siente más relajada y contenta desde su separación, por lo que animó a quienes estén pasando por una situación similar.