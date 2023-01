Hasta Tini “le saca el cuerpo” a Clara Chía: esto es lo que dijo de su “amistad”

Al parecer el ser amigo o cercano a Clara Chía no resulta nada positivo, sobre todo para quienes se manejan en el ámbito artístico, pues una vez que se filtró el video en el que aparece la cantante Tini conversando con una chica que parecía la actual novia de Piqué, más de uno quedó atónito hasta el punto de que no lo podían creer.

Sin embargo, una vez que se filtró el video en TikTok algunos medios no dudaron en aprovechar el acercamiento que tuvieron con la intérprete de “La triple T” para indagar sobre su “amistad” con la estudiante de relaciones públicas. Y aunque en principio se notó un poco nerviosa, luego entre risas aseguró que nada tiene que ver con esta joven de 23 años a quien incluso no conoce personalmente.

Con ello aclaró de forma contundente que no tiene vínculos con esta mujer que ha sido tan rechazada desde que se conoció que era el “reemplazo” de Shakira y que era la causante de su separación con el deportista. “¿Clara Chía?... ¿Clara?... ¿Clara Chía es…?, ¡ay!, no sé, no, no sé, ¿estamos hablando de la actual de Piqué?, no, no la conozco. José trabaja conmigo, pero quizás la confundieron con Clara, no la conozco a Clara la verdad, no la conozco, pero bueno, nada”, expresó la cantante.

Tini aseguró que no conoce a Clara Chía

La persona a la que se refiere Tini en la entrevista es a una chica que forma parte de su equipo de trabajo que posee características muy similares a las de Clara Chía, pues posee una larga cabellera rubia que lleva muy al descuido y además suele usar atuendos amplios o de talla grande por lo que era muy fácil confundirla.

Sin embargo, hay quienes se atrevieron a señalar que esta estrella urbana podría tener un acercamiento con la actual novia de Piqué, ya que ella es novia también de un futbolista que pertenece a la selección argentina y que lleva por nombre Rodrigo De Paúl y por eso podría tener algún encuentro casual entre partidos o jornadas de entrenamiento, ya que si a algo le gusta a Clara es el fútbol, no en vano lidera ahora el proyecto de la Kings League al lado de su amado.