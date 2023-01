“Ni su hijo lo quiere”, Sasha y el gesto de desprecio que tuvo con Piqué en su cumpleaños

Este domingo fue el cumpleaños del hijo menor de Shakira y Piqué, Sasha, y por el momento los famosos hicieron una tregua en su conflictiva relación.

La colombiana le organizó una enorme fiesta a su hijo menor para su octavo cumpleaños y aunque Piqué no estuvo, sí pasó tiempo con él.

Y es que el futbolista llegó a la casa que antes era de él y Shakira a buscar a sus dos hijos Sasha y Milán y se los llevó a comer con sus padres, Montserrat y Joan.

Todos los paparazzis estaban frente a la mansión de la colombiana captando todo de ese festivo día, y grabaron un momento que mostró que Sasha en estos momentos no está muy feliz con su padre, Piqué.

El video que muestra el rechazo de Sasha a su padre Piqué en su cumpleaños

En un video que se viralizó en redes se ve cuando Sasha sube al carro con Piqué, y él lo saluda y felicita con un beso, pero el pequeño no tiene la mejor reacción.

Y es que se limpia el beso, mostrándole su rechazo a su padre, quizás porque ya no lo ve como antes, ya no viven juntos, porque no está en su fiesta como antes, o le tiene rencor por todo lo que le ha hecho a Shakira.

Lo cierto es que este gesto de Sasha generó polémica, y desató los ataques hacia el futbolista por destruir su familia y hacerle tanto daño a sus hijos, especialmente en estas fechas tan especiales.

El radical cambio de vida para Sasha y Milán tras la infidelidad de Piqué

Sin duda todo cambió, hasta el año pasado Shakira y Piqué festejaron juntos como una familia los cumpleaños de sus hijos, pero este año todo cambió, después de la infidelidad del futbolista, y seguro esto ha afectado mucho a sus hijos, que están muy pequeños para entender lo que sucede.

“Este hombre no dimensiona el daño que le hizo a sus hijos”, “pobres niños, aunque él no lo quiera aceptar, lo detestan y con toda la razón”, “pero Piqué que esperas de tus hijos con todo lo que les has hecho”, y “muy merecido ese rechazo de Sasha, es lo menos que se merece ese patán”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Horas más tarde, Piqué dejó a sus hijos en casa de Shakira de nuevo y los pequeños siguieron disfrutando de la lujosa fiesta que la colombiana le preparó a Sasha, mientras fans y paparazzis seguían esperando afuera.

Sin duda, a Sasha y Milán les afecta su nueva vida, y es que ahora tienen que festejar con sus padres por separado porque no pueden verse, y esto los tiene muy tristes, pero Shakira trata de hacer todo lo posible para que sus hijos sean felices.