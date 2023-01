La hija de Babo, de Cartel de Santa, paraliza las redes y OnlyFans

No cabe duda de que Babo, líder de Cartel de Santa, se convirtió en uno de los temas más virales del inicio de 2023.

El rapero se hizo tendencia, luego de que un video de su OnlyFans se filtrara en las redes sociales.

Se trata del audiovisual del sencillo “Piensa en mí”, en el cual aparece desnudo y manteniendo relaciones sexuales con algunas mujeres.

Lo que más llamó la atención de los internautas fue el tamaño del órgano reproductor de Babo, así como las perlas que tiene en él.

Barbarela, la hija de Babo es igual de viral que él

Sin embargo, el líder de Cartel de Santa no es el único de su familia que suele ser un éxito en las redes sociales.

De hecho, su hija Barbarela tiene un músculo de más de 1.1 millones de seguidores sólo en Instagram.

Es más, en cada publicación que postea tiene mucho éxito. Así, con sus followers suele compartir sus mejores momentos, mostrarse con sus outfit favoritos o dar una probadita de su OnlyFans o de sus proyectos musicales.

Éxito en redes y OnlyFans

De hecho, al igual que su papá, Barbarela ha colocado algunos videos de YouTube como los más vistos de la plataforma, por lo que espera que este 2023 sea el año en el que la rompa en la industria.

Bárbara Dávalos, conocida en redes y en el mundo musical como Barbarela, nació un 30 de abril de 1997, ahora tiene 26 años y mide 1.72 metros.

Así como en sus redes sociales, su OnlyFans también tiene mucho éxito, pues, además de contar con la fama que le heredó Babo, la joven cautiva con su carisma y belleza.

Pide disculpas

De hecho, hace poco se disculpó con sus miles de seguidores, debido a que no ha aparecido con maquillaje en sus últimas publicaciones.

“Sorry por no estarme maquillando, ni así. La neta ya sé que están acostumbrados a que cuando me ven así en temas de prensa y todo ese rollo, siempre ando arreglada.

“Nada más que ahorita, todavía, no se me quita la perrilla y pues no sé, como que no me quiero poner maquillaje para no cagarla y que se me ponga más perra esta perrilla”, indicó