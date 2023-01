Mujer se desmaquilla junto a su novio, y él la abandona

En las redes sociales se está dando un fenómeno en el que algunos influencers salen a las calles a ofrecer dinero, a cambio de que las personas realicen los retos que les piden.

Dejar que su pareja se bese con alguien más, que entren con otra persona por un minuto a un automóvil, que tengan una cita en el cine, son algunos de los challenges más comunes.

Se desmaquilla enfrente de su novio y la abandonan

Sin embargo, ahora se hizo viral el reto de la influencer conocida como Lupita Anaya, quien ofreció dos mil pesos a unos novios, a cambio de una simple condición.

La chica sólo tenía que quitarse, con algunas toallitas húmedas, todo el maquillaje que tenía en su rostro.

Aunque la mujer aceptó de inmediato, el hombre se mostró incómodo desde que comenzó el reto.

Lo cierto es que conforme pasaba el tiempo, el chico se notaba más molesto.

La pareja apenas tenía un par de semanas saliendo juntos, por lo que la chica le preguntó: “¿Seguro que me quieres ver sin maquillaje?”.

Después, ella comienza a utilizar las toallitas húmedas en su rostro, se quita las pestañas y se limpia toda la cara, incluyendo las cejas.

Aunque parece que a la mujer no le afecta que la vean sin una gota de maquillaje, el hombre comienza a molestarse más, hasta que, en un momento se aleja de la escena.

Sorprendida por la reacción de su novio

Cuando la rubia termina de hacer el reto, busca a su novio, pero sin suerte.

“Listo, amiga. ¿Y Christian, dónde está? ¡Ay no manches, no me digas que se fue! Me dejó porque me desmaquillé; reto cumplido y soltera nueva”, dice la mujer, antes de aceptar los dos mil pesos.

Reacciones en las redes

Los internautas criticaron la actitud del hombre, al grado de pensar que tenía otra relación.

Estos son algunos de sus comentarios: