“Yo no te abandono”: la reacción de mujer que ahorró para comprarse un Twingo tras canción de Shakira

El Twingo es el modelo de carro que salió perdiendo en la batalla de Shakira y Piqué. En la nueva BZRP Music Session #53, de la mano del productor y DJ Bizarrap al lado de la artista colombiana Shakira, ha generado miles de producciones a nivel de YouTube y Spotify. Lo curioso de la canción es la comparación que hace Shakira con un carro de Renault y un Ferrari.

El éxito mundial de Bizarrap y Shakira está lleno de referencias e indirectas hacia Piqué, antiguo novio de la cantante colombiana. La relación terminó y se sospecha que fue debido a una tercera persona. Sin embargo eso no impidió a la artista mundial crear una canción viral. “Cambiaste un Ferrari por un Twingo” es la frase icónica que ha generado miles de memes y comparaciones de todo tipo.

A partir de esa comparación, el mundo del Internet se ha volcado a generar miles y miles de memes y contenido para devorar por los internautas, quienes se aprovechan de la tendencia actual de Shakira y Bizarrap.

En ese mismo orden, la comparación hace referencia a un carro modesto, familiar y de un costo relativamente bajo en contra de un automóvil deportivo, veloz, para amantes de la adrenalina y de un precio alto.

“No te abandono ni a palos”

Afortunadamente, no todo el mundo es amantes de los carros de motores V8, sino al contrario prefieren algo más tranquilo. Como es el caso de una profesora de Argentina, Turca Sabir, quien se volvió viral lutgo de defender la adquisición de su nuevo auto un Twingo Renault, el modelo que fue tratado como poca cosa en la canción de Shakira.

El amor que le tiene a su nuevo carro es suficiente para dejar por escrito a todo el mundo que: “yo no te abandono ni a palos”.

“Es mi primer auto, el que siempre deseé. Siempre quise tener un Twingo, incluso lo tenía idealizado” afirmó la profesora acorde a lo consignado por TN.

También reconoció que “tenía tres trabajos para poder ahorrar y así comprármelo. El que me incentivó a hacerlo fue mi marido, que me dijo que comenzara a mirar usados a pesar de no tener todo el dinero”.