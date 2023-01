“D-Clara”: raperos defienden a Piqué y responden a Shakira con su propia versión de su canción con Bizarrap

Hay una nueva tendencia mundial tratando de opacar a la BZRP Music Sessions #53 de Shakira. Debido al éxito mundial de la cantante colombiana en el cual, de la mano del DJ y productor argentino Bizarrap, realizaron una canción llena de referencias e indirectas, casi que una tiradera a Gerard Piqué, han surgido en el Internet diversas versiones tratando de imitar la popularidad de la producción musical.

La nueva sesión de Bizarrap y Shakira tiene competencia

Unos raperos lograron crear una versión a favor del exjugador de FC Barcelona, bajo el nombre de ‘D-Clara’, donde defienden el honor del ex de Shakira y su nueva novia, Clara Chía. La canción está en YouTube y los responsables son Sansixto ft Dife MMP & Willy D.

El pasado 11 de enero, la nueva sesión de Bizarrap vio la luz del día al estrenarse en las primeras plataformas de músicas. Shakira decidió poner alma y corazón en la canción, de esa manera las letras hablan de la decepción amorosa que vivió con Piqué, cerrando así una serie de tres melodías que forman ‘Te felicito’ y ‘Monotonía’.

En la misma sesión número 53 de Bizarrap, Shakira soltó todo tipo de emociones y dejó en el ojo del huracán a Piqué con las siguientes frases: Esto es pa’ que te mortifiques, mastiques y tragues”, “Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te sal-pique”, “Me dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”.

Sin embargo, unos raperos decidieron defender el honor de Piqué. Se trata de Sansixto ft Dife MMP & Willy D, quienes produjeron la nueva canción en forma de respuesta a Bizarrap y Shakira, de nombre ‘D-Clara’, una alusión al nombre de la nueva novia del ahora retirado jugador de fútbol.

Sansixto junto a Dife MMP & Willy D detonaron todas las referencias a la situación actual que viven los protagonistas. ‘D-Clara’ tiene alrededor de 12mil reproducciones en 2 días.

La letra de ‘D-Clara’ tiene referencias de todo tipo

“Ey, escucha Shaki, ¿qué ha pasado? Dice, Ven, de- cara. Si paga hacienda se queda sin nada. Ven, declara. Solamente tú”.

También agregan: “Tengo 10 Rolex puedo tirar uno, un poco de chía pa’ tu desayuno. Llevo con ella desde los 21, yo con un Twingo tiré al 22, me salió el bingo, me fui como un boss. Un Rolex pa’ el lunes, Casio pa’ el domingo, mejor no me llores ya no soy el mismo”.

Sansixto ft Dife MMP & Willy D siguen: “No es un reemplazo, es una mejora. Veo en mi Casio que llega tu hora. Deja de jugar y dame la bolsa, se nota la envidia te devora” y hasta le lanzan un “las mujeres facturan pero tú no declaras”.