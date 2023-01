Shakira 1, Clara Chía 0: mientras la colombiana “factura” con su tema, la novia de Piqué se esconde

La novia de Gerard Piqué, Clara Chía Martí, se ha convertido en blanco de críticas desde que se supo que fue la mujer por la que el futbolista dejó a Shakira.

Desde mediados del año pasado la joven ha recibido constantes ataques y asedio de la prensa y los paparazzis, haciendo que perjudique su relación, y afectando su vida.

Se ha dicho que la joven ha estado inmersa en una depresión por todo esto, y también por las comparaciones con la colombiana, al punto que ha tenido que acudir a terapia.

Y aunque las cosas iban mejorando, pues se le había visto en los últimos días con Piqué de viaje, en fiestas, y en algunos de sus eventos, todo volvió a empeorar.

Clara Chía se escondió tras el tema de Shakira mientras la colombiana “factura” y triunfa

Shakira estrenó la semana pasada el tema junto a Bizarrap Music Sessions #53 que está completamente dedicado a Piqué y a Clara Chía, y parece que esto afectó mucho a la joven.

El tema de la colombiana se ha convertido en todo un éxito, convirtiéndose en una de las canciones más escuchadas en Spotify, y ya recauda millones de dólares .

Mientras tanto, a Clara no se le ha visto desde el estreno del tema, y según reportan algunos medios españoles se “escondió” en la casa de sus padres y vive una crisis con el futbolista.

El diario El Español destacó que Clara se fue del departamento de Piqué por su pelea con él y el acoso de los paparazzis. “Consciente de que esa casa estará plagada de prensa y cámaras, como uno de los grandes epicentros de interés mediático, Chía ha ‘desaparecido’, optando por arrullarse en el calor familiar. De este modo, ha evitado las incómodas preguntas de los reporteros”.

Pero, no solo está afectada por lo que Shakira dijo de ella, sino del propio Piqué, pues en algunas estrofas del tema la colombiana dice que el jugador le rogó para volver.

“Yo contigo ya no regreso ni, aunque me loores ni me supliques”, dice la colombiana en el tema, algo que habría molestado a Clara, pues quiere decir que su ahora novio intentó volver con su ex, pero ella lo rechazó.

Todos son rumores, pero lo cierto es que a Piqué se le ha visto solo en sus últimas apariciones, y se ve que está dolido por el tema de Shakira, y ha tratado de humillarla, pero no le ha resultado.