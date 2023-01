MasterChef Ecuador: Irene González se va a casar ¿Quién es su misterioso prometido?

Todos quedamos sorprendidos con el anuncio del matrimonio de la chef Irene González, de MasterChef Ecuador. Lo dijo la conductora Érika Vélez, en el último reto de eliminación y ha surgido la incógnita: Quién es el misterioso hombre con el que está comprometida.

Fue justamente en el anterior reto que la presentadora reveló que Irene estaba por casarse, pero suspendió su boda porque iba a ser abuela. “Cambió la fecha de su boda, porque descubre que va a ser abuela. Con el pretexto de que será abuela, cosa que no entiendo porque ella no va a cargar al niño, no sé por qué, ella movió la fecha y por experiencia propia puedo decir que cuando uno mueve la fecha de matrimonio, del dedo no pasa el anillo”, dijo Érika en el programa.

La reacciónGonzález no se hizo esperar y entre risas comentó que “es muy feo casarse siendo abuela”, “una abuela al matrimonio”, dijo.

¿Quién es el misterioso prometido

Desde que salió a la luz ese secreto, todos se preguntan por la identidad del afortunado. Pero fue la misma Irene que lo colgó en sus historias un video en el que aparece el hombre mientras estaba en una tienda de mascotas.

De acuerdo con las imágenes se presume que el hombre que se acerca a ella sea su misterioso prometido. Medios locales aseguran que se trata de José Luis Estrada. Le conocen como Pepe. Su Instagram sería @joseluisestradal y aunque está privado en la biografía se define como un amante de los perros.