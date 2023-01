‘Bodas de Plomo’: el matrimonio lleno de locura y acción que jamás encontrarás en Pinterest

Imagina una isla paradisiaca. Un vestido perfecto. Una ceremonia frente al mar. Cosas que podrías ver en cualquier edición de Condé Nast o en Pinterest, si es que deseas casarte así (el lettering sí quédatelo. Entero.) Pero pónle estos aderezos: una selección de personajes variopintos, cada cual más loco, en una situación inusual.

Así, tenemos desde una madre elegantísima, pero clasista y muy fuerte (la espectacular Sonia Braga), hasta los padres del novio, que probablemente no tienen tanto dinero y sienten que se ganaron la lotería (Jennifer Coolidge y Steve Coulter, totalmente hilarantes). Y un padre de la novia, un billonario cínico y desencantado (el legendario Cheech Marin en su punto) con una nueva ‘mami’ para la que se va a casar (D’arcy Carden), una novia que es menor que él por décadas y que completa un grupo de rehenes de unos terroristas que irrumpen en la ceremonia.

Todo, claro, mientras los novios (Jennifer López y Josh Duhamel) a lo Bruce Willis o cualquier héroe pelo en pecho se tratan de librar de esta gente horrible que arruinó su boda y secuestró a los invitados. De esto se trata ‘Shotgun Wedding’, la nueva comedia de Prime Video que ya puede ver en la plataforma de streaming y que más allá de ser una comedia romántica, muestra cómo una situación tan aterrorizante puede ser tan graciosa y entretenida.

PUBLIMETRO habló con Cheech Marin, D’ arcy Carden y Steve Coulter sobre su experiencia en una boda desastrosamente de ensueño.

Comencemos con esto. Es una situación de rehenes. Es decir, se me vienen a la mente cosas como ‘Avión Presidencial’ con estos pobres tipos siendo lanzados en paracaídas por Harrison Ford. Las noticias. Todo es francamente horrible. ¿Cómo hacer de una situación así algo tan gracioso?

D’arcy Carden (C): si lo miras en el papel, es terrible. Hay armas, terroristas tomándose esta boda, pero el guión es muy divertido. Fue demasiado fácil hacer comedia, junto con un elenco de actores maravillosos, sería imposible no ser divertido. Y creo que en una situación así (o en cualquier situación) hay una fina línea entre comedia y drama. No las equiparo, claro, pero si en la vida puedes ver lo divertido de algunas situaciones, seguramente así serán. Y así oscilamos, entre estas dos líneas.

Steve Coulter (SC): creo que cualquier comedia es sobre un gran problema. Y el gran problema, entre más grande es, en la comedia se hace más chistoso. Ahora, en esta película, sí, vemos una comedia romántica y comienza a complejizarse con la acción, el secuestro y todo lo que pasa después. Y tu trabajo es tomártelo en serio, para que la audiencia se envuelva. Y entre más dramático eres, irónicamente eres más gracioso. Mucha parte de la comedia es eso, tomárselo en serio.

Cheech Marín (CM): porque hay gente chistosa haciendo esto muy chistoso y con líneas muy chistosas también. Si tú miras a Jennifer Coolidge, y a todos nosotros en el mismo cuadro, en una piscina, totalmente fría por tres semanas, obtendrás algo gracioso, porque no sabes lo que sucederá.

¿Qué fue lo más genial de sus personajes? Digo, tenemos a una madrastra en apariencia cool, al suegro de Jennifer López, Larry, que interpretas tú, Steve. Y que es un tipo totalmente calmado en medio de un elenco frenético. Y por supuesto, al padre de la novia interpretado por ti, Cheech, al que uno mira y se pregunta: “¿Cómo rayos pudo estar casado alguien así con Sonia Braga?”

DC: es divertido interpretar a un personaje con diversos lados ocultos en su personalidad, y como actriz me encanta interpretar a alguien que tiene un secreto, o está escondiendo algo. Es más divertido. Además me hubiera encantado interpretar a este personaje sin importar qué, porque la película es muy graciosa y estamos con un elenco impresionante, y con eso hubo mucho material para trabajar.

SC: es realmente gracioso, porque aún sin lo que pasa en la película, hay mucho drama en las bodas, pero Larry sobrelleva todo eso con gracia. Si te fijas, en las películas hay un problema, y hay personajes que luchan entre ellos todo el tiempo. Y Larry es, ante esto como “oh, es interesante”. Nada lo molesta. Sólo quiere cuidar de su esposa e hija y es muy curioso.

Nunca ha estado en una isla exótica, quizás en Disney y en Nueva York. Oh, bueno, ahí quizás no. Pero para él todo esto es como una película. Lo veo mucho como la fábula de ‘La Liebre y la Tortuga’, él es la tortuga. Todos corren y él va a su paso. Y fue muy divertido de interpretar.

CM: yo también le pregunté eso al guionista (risas). Teníamos este matrimonio disfuncional por un largo tiempo. Y ahora él tiene una nueva novia en la boda. ¿Y qué podría salir mal? Fue interesante que mi personaje, un billonario con todo este dinero, allí tenga todo lo que quiere, lo que sucede muy poco en la vida real. Eso fue muy discordante para mí al comienzo de la película.

Por eso, una de mis escenas favoritas es al comienzo de la película, donde están todos los personajes reunidos en la fiesta antes de la ceremonia, y todos interactúan de una manera muy incómoda. Hay acción ahí. Pero no han visto nada todavía.

— D'arcy Carden sobre 'Bodas de Plomo'

¿Cómo es estar en una piscina todo ese tiempo?

DC: muy mojado. Había días en los que nos sentíamos pesados, y hasta sucios, pero podríamos estar en la nieve o en el desierto, estar en una película, así fue increíble. Miras la piscina y dices que es genial, pero luego de una hora ahí, tus dedos son como salchichas y es horrible (risas). Hay días duros en el trabajo.

CM: salir de la piscina fue mi parte favorita de la película. En la piscina, estar vestido, por semanas, es horrible. Apenas sales, algunas partes de tu cuerpo vuelven a su forma natural.

Ahora, están con dos ‘Jennifers’ geniales. López y Coolidge. ¿Cómo fue trabajar con ellas?

SC: oh, por Dios. Me dijeron: “Vas a estar en una película con Jennifer Lopez”. Dije: “Está bien”. “Vas a estar en pleno invierno en República Dominicana, por dos meses”. Dije: “Está bien”. Y “vas a ser marido de Jennifer Coolidge”. Para cualquier actor es un regalo actuar con ella. He sido su fan por muchísimo tiempo.

Jennifer Coolidge es una actriz que los otros actores y Estados Unidos adoran. Es muy juguetona y se hace la tonta. Como cuando tienes 10 años y tonteas con tu mejor amigo y puedes ser él mismo con él. El momento en el que la conocí, fue increíble. Y ella siempre pensaba en cómo hacer más divertidas las situaciones.

CM: en el caso de Jennifer López, fue genial, porque además la conozco, cuando vino aquí a Hollywood a ser actriz. Mi amigo, quien me la presentó, me dijo “mira, ella va a ser grande”. Y le dije que estaba feliz de trabajar con ella. Esto es como una gran fiesta a la que eres invitado, no había otra manera de estar en esta película. Y no sabíamos cómo iba a resultar.

¿Qué fue lo que más amaron de la película?

DC: es como volver a las películas de los años 80 y 90, o a esas grandes comedias románticas con las que crecí. Y tenemos a estas dos superestrellas, Josh Duhamel y JLo y tenemos esta gran historia y abogas por ellos todo el tiempo. Además que hay secundarios geniales y te diviertes con ellos. Es una película muy jugosa y divertida.

SC: el casting. Y lo fascinante fue ver cómo fuimos de unidos aquí. Estábamos siempre juntos. Cantábamos y bailábamos. Eso es lo que recuerdo. Y teníamos un gran guión, con un director que parecía nuestro padre, muy amable y divertido. Además, fueron como vacaciones pagadas.