¿Berrinche? Juan del Valle vuelve a ´Soy el Mejor´ luego de renunciar tras negarse a bailar con Yuribeth Cornejo

Menos de una semana le tomó el reconsiderar su puesta en escena. Tal parece que el chico ex reality, Juan del Valle, está decidido a llevarse un papel protagónico en esta nueva temporada de la competencia de baile ´Soy el Mejor´.

La controversial escena de Juan del Valle dejando la pista y anunciando su drástica retirada del reality, se viralizó en las redes sociales y también en los portales de entretenimiento, puesto que el bailarín anunció su decisión en medio de pleno programa, y teniendo a un lado a quien fue su ex novia, Yuribeth Cornejo, a quien no le hicieron nada de gracia las palabras de su ex.

“He conversado mucho con mi familia, he recibido muchas opiniones de todo el mundo, pero en principio mis valores no se negocian, hasta aquí llego yo el día de hoy, decido dar un paso al costado”, anunció Juan del Valle, quien un día antes, se quejó de haber sido emparejado con quien en algún momento hizo equipo amorosamente hablando.

Sin embargo, tal parece que tras una pequeña pausa de 7 días, el bailarín lo meditó mejor y anunció su regreso, confirmando entonces su participación de la mano con la también chica ex reality, Yuribeth Cornejo, quien esbozó una amplia sonrisa al escucharlo hablar.

“¿Bailas entonces con Yuribeth?” preguntó el presentador, a quien Juan del Valle contestó; “Sí, bailo”. Mucho se especuló sobre lo que a juicio de muchos fue una abrupta decisión por parte del también modelo, entre muchas cosas, la posibilidad de un altercado o roce reciente que quizá la ex pareja no habría querido dar a conocer.

Sin embargo, esta reversa asoma entonces ahora la idea de que tal como apuntan muchos internautas, se debió a un “berrinche” del bailarín para quizá llamar un poco más la atención y así centrar la mirada de los televidentes en su personaje.