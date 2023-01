La imagen tan descuidada la delata: Clara Chía grabaría a Piqué manejando el Twingo

Luego de que Piqué apareciera entrando a lo que sería el próximo encuentro deportivo de la Kings League manejando un Twingo, más de uno se percató que más allá de su descaro, posiblemente haya sido su novia Clara Chía, una de las tantas personas que grababa esta acción.

Y es que mientras se aprecia al exjugador del Barcelona estacionando, la cámara principal de su llegada captó a una chica que posee las mismas características de su actual pareja, ya que lleva el cabello largo sin gracia alguna, así como un atuendo como los que suele lucir la estudiante de relaciones públicas en el que destaca un suéter oversize en tono beige y unos jeans que no definen bien su silueta, así como un calzado deportivo en blanco.

Todo ello hace concluir que la joven de 23 años se sumó a este deplorable acto, pues ese atuendo es muy similar a los que ella usa y por ende, más de uno ha llegado a pensar que en apoyo a su novio tomó la decisión de grabar su llegada en un carro que incluso con el que ella fue comparada.

Clara Chía se sumaría a las deplorables acciones de Piqué

Y es que el nuevo tema de Shakira no dejó a nadie por fuera, incluso hasta Clara Chía tuvo su parte y ésta fue comparada por un carro que para muchos resulta más accesible y común, así como de baja gama a diferencia con el Ferrari con el que hizo alarde la colombiana y con el que sigue generando miles de comentarios, memes y demás chistes, tanto que no hay quien no haya comentado sobre ello.

Clara Chía grabaría a Piqué Fotos: Capturas de pantalla

Por eso, no es de extrañar que ante las múltiples acciones de “desquite” que está realizando Piqué, esté presente su novia quien se ha convertido en su mano derecha y cómplice ahora de sus “fechorías” en las que es identificada rápidamente por su manera tan descuidada de vestir, pues si algo ha demostrado es que no piensa mejorar su imagen, aunque en ocasiones haga algún esfuerzo para así desorientar a sus haters.