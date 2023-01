¿Se le acabará el invicto a Iskra? Nicolás va a Tiempo Extra de MasterChef Ecuador y pone a temblar a los participantes

La gran sorpresa de Tiempo Extra de MasterChef Ecuador ha sido Iskra Saltos. La primera eliminada de la cuarta temporada sigue invicta en la competencia alterna donde los exparticipantes tienen la oportunidad de ganar 5 mil dólares y la posibilidad de volver al programa. Sin embargo, la participante se encuentra preocupada ya que Nicolás fue eliminado y ahora irá por la participante.

La ingeniera de Quito está demostrando que la cocina sí es lo suyo, a pesar de su corta participación en la cuarta temporada del reality de cocina. En el más reciente reto se enfrentó a Alexander y el chef Jorge Rausch se encargó de anunciar que ella seguiría en esa competencia. Y ahora junto a Marilyn, intentarán sacar a Nicolás, quien era el favorito del Rausch.

Por otro lado, la salida de Nicolás tomó por sorpresa al participante y al público pero el bartender se lo tomó de la mejor manera.

“Lo tomo de buena manera, me siento muy bien, pero es difícil irse de esta manera así y no haber podido seguir en la competencia hasta donde quería llegar. Creo que me esforcé bastante, quise dar lo mejor de mi estando operado. Cuando volví, volví con fuerza, pero quizás me exigí mucho entonces para mí es valentía haber hecho lo que hice y haber jugado en la manera que jugué”, dijo Nicolás.