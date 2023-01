La respuesta de Piqué a la canción de Shakira reafirma su narcisismo y falta de madurez

“Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan” sigue resonando por todas partes y es que Shakira acaba de posicionar su nuevo sencillo BZRP Music Sessions #53 al lado de Bizarrap como un himno antipatanes.

La colombiana señaló con todo a Piqué, Clara Chía y hasta a su ex suegra, dejando claro que no se dejará de nadie nunca más.

Pero mientras que en redes sociales las opiniones siguen divididas entre quienes le aplauden a Shakira y quienes alegan que “ya fue demasiado”.

Algunos incluso la han señalado de “inmadura” por seguir atacando a su ex cuando este ha dado la muestra más clara de que es un narcisista e infantil.

“Narcisista e infantil”, así señalan a Piqué por sus actitudes tras el lanzamiento de la canción

A Piqué le gusta seguir echándole leña al fuego y así lo dejó ver luego de que a través del programa Chup Chup Kings presumiera que estaba usando un Casio y que la marca patrocinaría a la Kings League, liga de fútbol creada en 2022 por él mismo.

Esto llega como una obvia respuesta a la canción de Shakira, pues en una de las estrofas canta: “cambiaste un Rolex por un Casio”.

“Este reloj es para toda la vida, eh”, dijo Piqué mientras mostraba su Casio.

En la misma transmisión, el ex futbolista también hizo una broma con “sal-pique”, juego de palabras que Shakira utilizó en su canción para hacerle referencia.

Un día antes del lanzamiento de la canción, el deportista publicó un tweet con una serie de emojis que hacen referencia a un “circo”, lo cual muchos tomaron como que le estaba llamando “payasa” a Shakira o que está haciendo “un circo”.

Las reacciones en redes de inmediato se volcaron a que “es un narcisista, infantil que le encanta la atención”.

Piqué le puso los cuernos a Shakira en su propia casa durante más de un año incluso delante de sus hijos, ella responde con una canción y ahora éste se pone regalar relojes Casio para seguir burlándose de ella y humillándola. No puede ser más narcisista, infantil y dar más asco. — CANARION (@ElCanarionaso_) January 13, 2023

“Piqué es un narcisista al que le encanta ser el centro de atención y vosotros pensabáis que se iba a callar”. “Piqué, un narcisista de libro turboprevisible, ni se ha escuchado la letra porque sencillamente está ENCANTADO con los niveles de atención que está recibiendo”. “Básico y previsible. Un infantil narcisista. No podía ser de otra forma”. “Piqué es mentiroso. Piqué es narcisista. Piqué no tiene escrúpulos. Piqué no tiene madre. No sean como Piqué .... Es Casio perdido”, se lee.

Si Sean Shakira y háganle saber al mundo que su ex es un narcisista, que ejerce violencia sociológica y que tiene cero empatía (me siento describiendo a mi ex jaja)



Nota: verle las redes a Pique marea, ese man suda narcisismo… pic.twitter.com/CYzXalIACp — Camila Gil (@laamicamilagil) January 12, 2023

Shakira ya había acusado a Piqué de ser un narcisista en la canción Monotonía

Un narcisista es alguien que busca que todo gire en torno a su persona. Tiene un sentido inflado de su propia importancia y una profunda necesidad de admiración. Sin embargo, detrás hay una frágil autoestima.

Los estudios muestran que en una relación con un narcisista, es más probable que enfrentes conductas manipuladoras y menos probable que pueda haber un compromiso a largo plazo. No son empáticos con tus necesidades y no son conscientes del impacto que sus acciones tienen sobre tus emociones.

Por otro lado, los hombres con actitudes infantiles tampoco aseguran un buen futuro ya que se enojan con mucha facilidad por cosas pequeñas, no tienen habilidad para resolver problemas por sí mismos, son celosos e inmaduros, no tienen sentido del compromiso y por supuesto no pueden tener conversaciones serias.

Una relación estable siempre necesitará responsabilidad afectiva, la cual incluye la empatía, madurez y buena comunicación para entenderse mutuamente y dejar de culpar al otro por las emociones y malas decisiones.