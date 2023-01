David Bowie: el precursor del look andrógino que hoy utilizan Willow, Shiloh y Emme

David Bowie se colocó como uno de los íconos que no solo arrasó en la industria de la música, sino que su versatilidad lo llevó a capturar la atención de importantes diseñadores de moda e incluso a romper barreras y estereotipos de belleza que al día de hoy continúan siendo vigentes entre el público. El día de hoy, a dos días del que hubiera sido su cumpleaños y en el marco de su aniversario luctoso, recordamos su legado en la moda.

El legado de David Robert Jones se mantiene gracias a nuevas generaciones que han decidido seguir sus reglas y romper con lo que dicta la sociedad para crear sus propias reglas. Bowie alcanzó la fama mundial gracias a Space Oddity de 1969, y fue quien llevó el animal print junto a los atuendos brillantes a los escenarios y los plantó en las estrellas de rock más famosas de aquellas décadas, colocándose como el rey del glam rock.

La lista de influencias que dejó en el mundo de la moda es muy larga, pues también se convirtió en el hombre que dio paso a los looks andróginos gracias a su alter ego Ziggy Stardust, un personaje que el músico ocupaba para explorar un lado más libre y salvaje caracterizado por su cabello rojo y looks bastante atrevidos.

David Bowie: el hombre que revolucionó el mundo de la moda

El músico habría declarado que sus cambios de estilo se debían a una búsqueda de que se viera cómo sonaba, gracias a su influencia, Bowie, fue motivo de inspiración para distintos diseñadores de moda como Jean Paul Gaultier, Marc Jacobs, Balmain, Saint Laurent y ayudó a despuntar la carrera de Alexander McQueen.

David Bowie falleció el 10 de enero de 2016 tras haber luchado por 18 meses contra el cáncer de hígado.

La influencia de David Bowie para las celebridades actuales

David Bowie fue quien rompió todas las barreras de género, convirtiéndose en el primer cantante en utilizar tacones sobre un escenario, fue quien apostó por los looks de transparencias, una tendencia que cautivó tanto al público que muchos comenzaron a replicar este estilo, además dejó uno de los conjuntos más icónicos de la historia gracias a un mono diseñado por Kansai Yamamoto, donde lució un conjunto de grandes piernas en color negro y líneas blancas estilo samurái.

El pirata que creó también se convirtió en uno de sus sellos como artista, que quería ser un superhéroe.

Famosos que han seguido los pasos de David Bowie

El look andrógino de David Bowie fue evolucionando a través de las décadas, tanto que su influencia ha llegado a artistas como Harry Styles, quien no ha dudado un segundo en hacer de esta tendencia algo tan fuerte que no ha temido en usar una falda, también de la mano de otros hombres como Timotheé Chalamet o Ezra Miller, quienes también se han robado los corazones del público.

Por otro lado, las mujeres que han seguido esta tendencia y han demostrado poseer algunos de los mejores looks andróginos, han sido Willow Smith, quien actualmente presume una cabeza completamente rapada, por otro lado, Shiloh Jolie Pitt sigue afianzado su lugar entre los hijos de celebridades con este estilo sumamente marcado; lo mismo sucede con la hija de Jennifer López y Marc Anthony, Emme Muniz de 14 años.