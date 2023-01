Nueva película de Star Wars si se apegará a deseos de los fans, asegura el director

El director Shawn Levy es uno de los reconocidos cineastas que firmó con Lucasfilm para el desarrollo de una nueva película. Aunque el creativo de 54 años afirmó para Syfy que su trabajo en la galaxia lejana tendrá mucho de su propio estilo, también asegura que estará atento a los deseos de los fans para su prometedor proyecto.

Levy es famoso por haber dirigido cintas más de comedia como Una Noche en el Museo, Más barato por docena o Free Guy: Tomando el control. Y no es para nada ajeno a trabajar para grandes compañías como The Walt Disney Company, Marvel Studios y Lucasfilm.

Su película de Star Wars se encuentra en una etapa muy temprana de producción, por lo que no se saben muchos detalles. Sin embargo, en unas recientes declaraciones, el director comentó:

“Todavía estamos en un desarrollo bastante temprano, pero mi objetivo es hacer una película de Star Wars que sea como muchas de mis películas, que es un espectáculo visual y una buena dosis de cumplimiento de deseos, ligereza y gran corazón. Si me hubieras dicho cuando estaba haciendo Big Fat Liar que eventualmente estaría haciendo Deadpool y Star Wars, habría dicho: ‘¡¿Estás bromeando?! Eso es una fantasía, no un objetivo’. Entonces, el hecho de que pueda pintar en estos lienzos grandes y ricos, es emocionante para mí. Ni por un día lo doy por sentado o me siento complacido al respecto.”

Previo a esto, Levy habló para Deadline sobre la realidad de las películas de Star Wars ahora mismo, con muchos directores siendo confirmados para más proyectos en la pantalla grande, pero no llegando demasiado lejos debido a problemas internos con el estudio:

“Soy muy consciente de la proporción de cineastas que llegan a la línea de salida. Como sabes, Steve, soy un estudioso del negocio y, por supuesto, lo tomo en cuenta. Pero esta es mi actitud: tengo este boleto dorado a una galaxia lejana y me voy a dedicar a desarrollar un guión que me dé el privilegio de hacer esta película. No me apego a las cosas porque se ven bien en un anuncio comercial. Me apego a las cosas que tengo la intención de hacer. Y será mejor que creas que no voy a desperdiciar esta oportunidad tan jugosa. Me voy a romper el culo.”

La mención sobre los fans causa interés ya que mucho “fanservice” o poco fue de las cosas que más se le ha criticado a Lucasfilm en esta nueva era, por lo que habrá que ver úal será el balance que encuetra Levy en su cinta.