Nino Touma arremete contra Mariaca Valdes: “¿Quién es ella? Walter Mercado para que me tenga en una lista negra”

Nino Touma no se guardó nada, el diseñador ecuatoriano le dio con todo a la chef cubana, Mariaca Valdés, tras escuchar sus declaraciones, donde aseguró que él era una de las figuras que se encontraba en su lista negra, “para mí no hay ni perdón ni olvido”, expresó la también presentadora de televisión, haciendo alusión a Nino.

En ese momento, Mariaca no dio detalle alguno del por qué de la enemistad, por lo que el zar de la moda, se encargó de revelar en entrevista para el programa de ´Los Hackers de la farándula´ los motivos que estarían detrás de la distancia que ha marcado la cubana, asegurando que sus palabras no son algo que lo afecten, pues se cansó de “hacerle favores gratis”.

“Pero ¿Quién es ella? A ver, la Guga Ayala, Atalanta Jacob, Walter Mercado para que me tenga en una lista negra. Simplemente, es una persona que se enojó porque no le hice un favor, que no se lo pude hacer, después de haberle hecho miles de favores gratis”, dijo Nino Touma.

El diseñado explicó que el percance habría surgido, en medio de una solicitud que no pudo cumplir, la confección de un vestido para el matrimonio de una de las nietas de Mariaca.

“Uno de los miles de vestidos, era el matrimonio de una de las nietas, yo no tenía tiempo, estaba en pandemia, yo me estaba cambiando de location, tenía 10 mil problemas, porque no la atendí se puso histérica”, aseguró.

El ecuatoriano expresó que ha hecho oídos sordos, pues su mayor preocupación es primordialmente él su estabilidad y su tranquilidad. “A mi no me quita el sueño ni que la reina Isabel, ni que el príncipe Carlos (...) Yo no vivo de eso, yo vivo de lo que soy yo, de lo que tengo para darle a las personas”.