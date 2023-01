Masterchef Ecuador: no pueden pelar ni un verde y los nervios le pasa factura

Masterchef Ecuador, en su cuarta temporada, se pone cada vez más competitivo y polémico por las rivalidades entre cada uno de sus participantes. Este miércoles 04 de enero se llevará a cabo el reto de salvación pero el avance reveló las “cualidades” de uno de los competidores.

El reto del episodio 27 implicará el uso de maní y verde, donde la participante Sol pasará apuros al pelar este tradicional alimento de la gastronomía nacional. Este se usa para realizar los tradicionales patacones o majado.

En el video del avance se observa a Sol, siendo una concursante de un reality de cocina, no poder pelar un verde. Como ella mismo lo señala: acabó “de destruir el verde”.

MasterChef Ecuador reto de salvación Sol no pudo pelar un verde

¿Cómo se pela un verde?

Cortar las puntas del plátano

Realizar tres o cuartos cortes longitudinales

Ingresar el alimento en agua fría unos instantes

Desprender la cascara de maner fácil sin fañar el alimento

¿Qué hizo Sol?

La joven de 22 años y estudiante de ingeniería de alimentos, quien ha impactado con su enorme atractivo comenzó a pelar el verde como si se tratará de una manzana o una papa.

#AVANCE | Mañana en MasterChefEcuador un reto de salvación lleno de contratiempos. pic.twitter.com/YUYBrgCCn0 — Teleamazonas (@teleamazonasec) January 4, 2023

“Desde pequeña siempre me ha gustado cocinar con mi familia, mi abuelita (mamama) y con mis amigos. Me encanta comer, soy una super foodie, que ama la gastronomía, siempre salgo a probar nuevos platos y restaurantes. Me fascina la gastronomía de autor y pienso que la comida es un lazo que une mucho a las personas y nos permite compartir con las personas que más amamos”, explicó en la publicación.

Antes de ser participante de Masterchef, la joven se caracterizaba por crear contenido de moda en TikTok.