¿Le serrucharon el puesto? Jorge Heredia con un pie dentro y otro fuera de TC televisión

La farándula ecuatoriana arrancó con todo este 2023, rumores de romance, polémicas entre presentadores, y como siempre, no podía faltar el característico rumor de pasillo, en el que unos dicen que sí, otros no, y otros tantos no están del todo seguros.

En esta ocasión, el sorteo de opiniones le tocó a Jorge Heredia, el presentador del programa ´De casa en casa´ de quien dicen las malas lenguas, ya tiene los días contados en el espacio del canal de TC Televisión.

De acuerdo a lo que se presume en torno a la estabilidad laboral del ex chico de Combate Ecuador, es que su contrato de trabajo estaría pronto a vencerse, para ser más específicos, caducaría el próximo 5 de enero, y hasta el momento, no habría sido renovado ni tampoco estarían pensando en hacerlo.

Leonardo Quezada también conocido como ´Lazito´ abordó al presentador a pocos días de cerrar el 2022, luego que tal como lo explica en su video, le llegara el rumor de que Jorge Heredia habría sido el único de su grupo, al que no le llamaron para renovar su contrato.

Sin embargo, el presentador de ´Los Hackers´ no pudo develar el misterio, pues tras intentar acercarse a Heredia, este guardó silencio y solo se limitó a decir que no podía hablar acerca del tema, seguidamente ´Lazito´ fue desalojado del local donde se encontraba el presentador.

¿Lo cambiaron por Renier Izquierdo?

Como ya es de conocimiento público, el cubano y ex participante del reality ´Soy el Mejor´ saltó de bailarín a presentador de televisión, exactamente en el programa para el cual trabaja Jorge Heredia, un ascenso que si bien ha sorprendido y admirado a muchos de los seguidores del cubano, también ha encendido la mecha de la duda, de si el contrato que no se renovó a nombre de Heredia se habría puesto a nombre de Renier Izquierdo.

Hasta el momento, todas son conjeturas, no hay nada confirmado, pero son los rumores que suenan en los escasos días que van de 2023.