¡Volvió! Carolina Jaume, con las heridas abiertas del desamor ¿Por Allan Zenck?

Carolina Jaume arrancó el 2023 muy reflexiva y dejado entrever las costuras del corazón herido. No es la primera vez que lo hace pero lo retomó en un momento álgido sobre la situación legal con su exesposo, Allan Zenck y por el régimen de visitas con el hijo que tienen.

Aunque no aclara para quién es, claramente estarse sintiendo identificada con ello que publica ya que el padre de su hijo y de quien se divorció hace casi dos años. Zenck ya está en una nueva relación, persona a la que Jaume también le ha lanzado sus dardos, pero el golpe más bajo fue enviarla a la cárcel antes de Navidad.

Jaume ha demostrado que ella se recupera rápido de esos tragos amargos que ha pasado con el empresario. Ha resurgido de las cenizas como el Ave Fénix pero no es de acero, así se muestre súper fuerte en sus redes sociales.

Jaume, dolida

A través de sus historias, en los dos primeros días del año compartió unos escritos que fácilmente se adaptan a lo que ella puede estar sintiendo. Tal vez no en este momento, o sí lo sintió en algún punto de su separación con Zenck.

Pero la cuestión es que si ella publica ese tipo de imágenes en un momento en que está en el ‘ojo del huracán’ va a dejar mucho más de qué hablar a sus dos millones y medio de seguidores en Instagram.

Afinidad con Shak

Replicó el mensaje que dejó Shakira por Año Nuevo. Dirigido directamente para Gerard Piqué, padre de sus dos hijos y su expareja con quien duró un poco más de una década. A la luz ha salido infidelidad por parte del futbolista y más cuando en una entrevista pasada ella lo confirmó.

“Aunque continúen abiertas nuestras heridas, el tiempo tiene manos de cirujano”, comenzó Shakira.

Instagram Carolina Jaume (Instagram)

Como Laura Bozzo

Después mostró un video en el que dejó el escrito: “Yo no nací para amar como Laura”. Acompañado de un video en el que sale la presentadora peruana aclarando que ella para este 2023 no quiere un nuevo amor. “Yo no quiero un nuevo amor, aguantar al desgraciado, que si me engaña, que si no me engaña. Yo prefiero un perro”.

Instagram Carolina Jaume (Instagram)

Mensaje sobre la dependencia emocional

El más impactante fue el meme en el que aparece Ariel, ‘La sirenita’, siendo comida por el príncipe Érick mientras ella aún así lo mira con ojos de amor. El texto es más fuerte aún: “La codependencia es tan fuerte que complacemos al grado de permitir que el otro nos consuma la vida, estamos felices creyendo que es amor”.

Instagram Carolina Jaume (Instagram)

Insta a denunciar

Después hizo un llamado a denunciar a quienes han sufrido de violencia psicológica. Dejó una información de cómo hacerlo y los canales.