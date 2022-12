Así luce el elenco de ‘Realmente amor’ a 19 años del estreno: el pequeño Sam te sorprenderá

La Navidad no solo es la época de las reuniones familiares, compartir regalos y disfrutar manjares, sino también de maratones de clásicos del cine navideño, como Realmente amor (Love actually).

Estrenada en el año 2003, la película británica cautiva cada diciembre con las historias de amor y desamor entrecruzadas de varias parejas en plena temporada navideña y su reparto coral de lujo.

Sin embargo, aunque cada año veamos los mismos rostros jóvenes de grandes del séptimo arte inglés en nuestra pantalla, han pasado casi dos décadas desde el lanzamiento de la cinta.

El cambio de las estrellas de Realmente amor a 19 años de su estreno

Por esto, si eres de los que tiene la producción dirigida por Richard Curtis entre sus must watch de cada Navidad, a continuación, te mostramos cómo han cambiado 18 de sus estrellas:

Emma Thompson – Karen

La actriz inglesa se grabó en la mente de todos dando vida a Karen, una mujer felizmente casada cuyo corazón se rompe poco antes de Navidad al descubrir que su marido, Harry, es infiel.

Actualmente, Thompson tiene 63 años y sigue brillando en el medio. Su último rol fue como Tronchatoro en Matilda, el musical (2022), la nueva versión del cuento de Roald Dahl en Netflix.

Emma Thompson en 'Realmente amor' y en la actualidad | Universal Pictures / Instagram

Hugh Grant – David

En Realmente amor, el histrión inglés brilló en la piel de David, el primer ministro británico, quien se enamora perdidamente de una trabajadora del personal de servicio de la residencia oficial.

En la actualidad, Grant tiene 62 años y continúa arrasando en el mundo del cine como actor y productor. Su más reciente película es Glass Onion. Un misterio de Knives Out (2022).

Hugh Grant en 'Realmente amor' y en la actualidad | Universal Pictures / Instagram

Martine McCutcheon – Natalie

La intérprete saltó a la fama dando vida a Natalie, la joven que le roba el corazón al personaje de Grant. Luego de Realmente amor, la famosa siguió actuando en varios proyectos hasta 2018.

En las últimas décadas, enfrentó enfermedades, quedó en bancarrota y se convirtió en madre. Al presente, tiene 46 años, está mejor que nunca y retomando la carrera musical que dejó en 2017.

Martine McCutcheon en 'Realmente amor' y en la actualidad | Universal Pictures / Instagram

Colin Firth – Jamie

El actor mostró su talento personificando a Jamie, un escritor que se marcha a Francia luego de descubrir que su novia era infiel con su hermano. En el país, se enamora de su nueva asistente.

Ahora, el reconocido artista tiene 62 años y sigue imparable en Hollywood. La cinta Imperi de la Llum (2022) y la miniserie La escalera (2022) son las últimas producciones en las que ha actuado.

Colin Firth en 'Realmente amor' y en la actualidad | Universal Pictures / Instagram

Lúcia Moniz – Aurélia

La estrella portuguesa se encargó de traer a la vida a Aurélia, la nueva asistente del personaje de Firth en Francia. Hoy en día, tiene 46 años y sigue vigente como actriz y cantante en su tierra natal.

Las series Santiago (2022), Contado por Mulheres (2022) y A Série (2022) son los últimos proyectos en los que ha deleitado a los espectadores con su innegable talento.

Lúcia Moniz en 'Realmente amor' y en la actualidad | Universal Pictures / Instagram

Keira Knightley – Juliet

Una jovencísima Keira Knightley dejó su huella como Juliet, una mujer recién casada que necesita la ayuda de un amigo de su marido, Peter. Hoy, tiene 37 años y sigue destacando como actriz.

Última Noche (2021), Misbehaviour (2020) y Viviendo con el enemigo (2019) son algunas de las más recientes películas en las que ha actuado la reconocida luminaria británica.

Keira Knightley en 'Realmente amor' y en la actualidad | Universal Pictures / Instagram

Andrew Lincoln – Mark

El galán marcó al público interpretando a Mark, el amigo de Peter que está secretamente enamorado de Juliet. En la actualidad, tiene 49 años y continúa desenvolviéndose como actor.

Las series The Walking Dead (2010–2022) y El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro (2022) son los últimos proyectos en los que el artista ha despegado sus alas.

Andrew Lincoln en 'Realmente amor' y en la actualidad | Universal Pictures / Instagram

Chiwetel Ejiofor – Peter

El intérprete y director británico participó en Realmente amor encarnando a Peter, el esposo de Knightley en la ficción. Actualmente, tiene 45 años y no para de brillar como histrión.

La serie The Man Who Fell to Earth (2022) y la película Doctor Strange en el multiverso de la locura (2022) son las últimas producciones en las que ha actuado el nominado al Oscar.

Chiwetel Ejiofor en 'Realmente amor' y en la actualidad | Universal Pictures / Instagram

Liam Neeson – Daniel

El reconocido actor enterneció corazones poniéndose en los zapatos del viudo Daniel, quien decide ayudar a su hijastro de 11 años de edad a conquistar a la joven más popular de su colegio.

Al presente, Neeson tiene 70 años y sigue pisando más fuerte que nunca en la actuación. La serie Star Wars: Historias de los jedi (2022) y la película Marlowe (2022) son sus últimos proyectos.

Liam Neeson en 'Realmente amor' y en la actualidad | Universal Pictures / Instagram

Thomas Brodie-Sangster – Sam

Con alrededor de 13 años de edad, el artista infantil saltó a la fama dando vida a Samuel, el hijastro de Daniel que sueña con conquistar a una bella y popular compañera de clases llamada Joanna.

Ahora, Brodie-Sangster tiene 32 años y una sólida carrera en la industria del entretenimiento. La película Sleep No More (2022) y la serie Pistol (2022) son sus más recientes producciones.

Thomas Brodie-Sangster en 'Realmente amor' y en la actualidad | Universal Pictures / Instagram

Olivia Olson – Joanna

La actriz y cantante estadounidense se dio a conocer a sus 11 años encarnando a la joven Joanna en Realmente amor. Hoy en día, tiene 30 años y sigue actuando, pero solo en el doblaje.

Fast & Furious Spy Racers (2019–2021), Adventure Time: Distant Lands (2020) y Phineas y Ferb la película: Candace contra el universo (2020) son proyectos a los que ha prestado voz.

Olivia Olson en 'Realmente amor' y en la actualidad | Universal Pictures / Instagram

Bill Nighy - Billy Mack

El afamado histrión británico marcó al público como Billy Mack, un rockero veterano que prepara su última presentación de una manera bastante particular. En el presente, tiene 73 años de edad.

Asimismo, el multipremiado artista continúa dictando cátedra actoral. Su últimos papeles los interpretó en la serie The Man Who Fell to Earth (2022) y la película Living (2022).

Bill Nighy en 'Realmente amor' y en la actualidad | Universal Pictures / Instagram

Laura Linney – Sarah

La luminaria formó parte del elenco de Realmente amor como Sarah, una ejecutiva que decide hacer algo con respecto a los sentimientos que tiene por un compañero de trabajo.

En este momento, la nominada al Oscar tiene 58 años y continúa imbatible en Hollywood. Su último papel como actriz fue el de Wendy Byrde en la exitosa serie Ozark (2017–2022).

Laura Linney en 'Realmente amor' y en la actualidad | Universal Pictures / Instagram

Rodrigo Santoro – Karl

El actor brasileño se encargó de darle vida a Karl, el colega del que Sarah está enamorada desde hace tiempo. Al presente, Santoro tiene 47 años y permanece vigente en el medio.

Sus más recientes actuaciones la pantalla chica las tuvo en las series Sin límites (2022) y Sessão de Terapia (2021); mientras, en el cine, fue en la película 7 Prisioneiros (2021).

Rodrigo Santoro en 'Realmente amor' y en la actualidad | Universal Pictures / Instagram

Martin Freeman – John

En Realmente amor, el artista personifica a John, un doble de actor porno que comienza una relación muy especial con una colega. En el presente, tiene 51 años y sigue triunfando como actor.

La película Pantera Negra: Wakanda por siempre (2022) y la serie Breeders (2020–2022) son los últimos proyectos en los que Freeman ha demostrado sus dotes artísticas y entrega profesional.

Martin Freeman en 'Realmente amor' y en la actualidad | Universal Pictures / Instagram

Joanna Page – Judy

La intérprete se consolidó en la piel de Judy, la compañera de trabajo de John que comienza un idilio con él. Ahora, tiene 45 años y permanece activa en el mundo de la actuación.

Page tuvo sus más recientes papeles como actriz en la serie Dog Squad (2022) y en las cintas Dream Horse (2020) y Dolittle (2020). También se destaca como presentadora.

Joanna Page en 'Realmente amor' y en la actualidad | Universal Pictures / Instagram

Heike Makatsch – Mia

La estrella alemana asumió la responsabilidad de personificar a Mia, la joven secretaria de Harry, quien mantiene una relación extramarital con su jefe. Ahora, tiene 51 años y está activa como actriz.

Las series Tatort (2016–2022) y Herzogpark (2022), así como el filme Zero (2021) son las últimas producciones en donde Makatsch ha demostrado su talento a las audiencias.

Heike Makatsch en 'Realmente amor' y en la actualidad | Universal Pictures / Instagram

Kris Marshall – Colin

El actor se inmortalizó como Colin, un joven británico que viaja a Estados Unidos con el fin de conocer muchas mujeres. Hoy en día, tiene 41 años y prosigue desempeñándose en la actuación.

La serie Sanditon (2019), así como los largometrajes Papá en Noel (2021) y Promises (2021) son las producciones en las que Marshall ha participado más recientemente.