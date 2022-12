Horóscopo chino: Predicciones para la tercera semana de diciembre

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Hay personas que están haciendo malos comentarios sobre ti y tu desempeño. Su intención no solo es dejarte en mal, sino que te desgastes y tu autoestima se baje, porque lo que tendrás que ignorar todo lo que dice. Quien te conoce realmente sabe que solo se trata de chismes.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Serás afortunada al recibir todo el amor y la entrega de tu pareja. Te sentirás afortunada por tantas buenas energías. Lo mejor que podrás hacer es darle calidad de tiempo y planear una salida en la que los dos puedan dar rienda suelta a la pasión y tu entrega sea total.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Cuidarás o estarás al pendiente de un niño muy importante para ti. Él te dará algunas lecciones sobre cómo debes ver la vida y que el ritmo que llevas no te está conduciendo a nada productivo. Préstale atención a su conversación y su conducta. Será tu maestro por estos días.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011.

Deberás tomar una decisión en material laboral: te quedas o te vas. Si sientes que no eres valorada o que el atraso en los pagos te está afectando más de la cuenta, entonces vete. Pero si crees que a pesar de los contras, aún vale la pena, entonces, quédate pero sin quejarte.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

La economía te está afectado su estabilidad emocional, pero no debe dejar que esto te nuble las esperanzas o la motivación. Lo que estás viviendo es momentáneo y pronto llegará ese dinero que necesitas para solventar tus responsabilidades más inmediatas.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Serán siete días para fijar límites a esa persona que desde hace tiempo viene haciéndote la carga con sus juegos pensados y comentarios fuera de lugar. Cuando hagas esto, es muy probable que quiera dejarte en ridículo. Usa tu poder de observación para que le des donde más le duele.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 y 2014

Extrañas ser la consentida, que te mimen y seas prioridad en la vida de alguien. Te sientes vulnerable, pero es porque no has descubierto que tienes una gran fortaleza interna. Esta semana será crucial para que veas todo el potencial que hay dentro de ti.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015

En tu empleo se perderán algunas cosas, por lo que todos pagarán por “pecadores”. Trata de fijar un precedente en este aspecto, porque tus finanzas se verán afectadas por la conducta delictiva de otro que sí se está lucrando a expensa de los que sí tienen firmes valores.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Realmente no has tenido mucho tiempo para socializar, pero no es una excusa para no comunicarte con una amiga en la distancia. Ella simplemente no ha sido prioridad para ti, ya que has podido compartir con otras personas. No dejes que el resentimiento se apodere de su amistad.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Ya deja de ponerte tantas trabas con esa persona que también quiere estar en tu vida. No le busques fallas para concentrarte en estas, sino para estar clara con quien estás. Disfruta de sus virtudes y lo bien que te sientes cuando estás a su lado.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Los celos pueden arruinar un agradable momento, pues estás enviando señales que son malinterpretadas por tu pareja. Así que debes moderar con tu comportamiento y acciones si deseas que esas situaciones no se concreten en tu vida.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

La bonanza y prosperidad están de tu lado esta semana. Aprovecha y trata de ahorrar para eso que tanto deseas o planificar para el venidero año para que estar preparada para comenzar con buen pie. Trata de ser precavida, para que algunos obstáculos no resulten incómodos.