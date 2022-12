Descubrió a su esposo siéndole infiel gracias al zoom de su teléfono inteligente y su venganza se volvió viral

La tecnología evoluciona diariamente, prueba de ello es las diferentes gamas de teléfonos que existen en la actualidad con variedades de artilugios. Desde cuatro cámaras instaladas hasta un mega zoom que deja ver inclusive la conversación de WhatsApp más lejana.

El zoom le permitió ver la conversación con el amante de su esposo

Gracias a un teléfono de alta gama, cámara de primer nivel, esta mujer se dio cuenta que su marido la estaba engañando cuando lo vio alejarse de su casa para usar el teléfono y hablar con alguien más.

Ella tenía dudas y el potente zoom de la cámara de su móvil la ayudó a resolver el misterio: el esposo hablaba con otra mujer por mensajes.

Zoom potente (TikTok: @mamirosetv)

La mujer utilizó el smartphone, acercó el zoom hasta su máxima capacidad y logró ver la pantalla del teléfono de su esposo quien estaba lejos y no sospechaba de nada. “Él cree que sabe más que yo, pero no me conoce todavía” dijo la esposa molesta.

Atrapado en el acto

Los mensajes se leían con claridad a una distancia increíble. Mensajes que debían ser para su esposa pero en realidad eran para su segunda mujer.

“Ven para mi casa, mira a ver cómo te le escapas a la loca de tu esposa”. Le respondía su amante.

“Le voy a mandar un screenshot de esta conversación a ver si él sabe más que yo”, de manera alterada dijo la esposa mientras lograba tomar una captura de pantalla para enviarla a su esposo con la ayuda de un cómplice quien grabó, todo inclusive cuando el marido es atrapado en el acto y se voltea a mirarla a lo lejos.

Los comentarios no se hicieron esperar: “El diablo pero y ese Samsung”, escribió un seguidor. Otro dijo “2 parte” queriendo saber el desenlace final de esta historia.

El video es viral en TikTok con más de 47.000 mil comentarios y casi cuatro millones de me gusta.