¿La peor canción? Critican a Maluma por usar falso vídeo de jugadores bailando ‘Tukoh Taka’

El Mundial de Qatar 2022 se acerca a su final y la canción oficial, ‘Tukoh Taka’, interpretada por Maluma, ha pasado desapercibida para muchos espectadores, pues luego de su estreno, muchos aseguraron que no se ajustaba a la competencia más importante del mundo.

Las críticas no han soltado al colombiano por el tema y por aceptar cantar, pese a que el país anfitrión es considerado violador a los derechos humanos y ahora una nueva ola de señalamientos han caído sobre él.

“No iba a perder esta oportunidad”, dijo hace algunas semanas.

Maluma y su video falso con jugadores de Brasil

El cantante vuelve a estar en el ojo del huracán luego de publicar un videoclip de algunos jugadores de Brasil haciendo una coreografía y de fondo se escucha ‘Tukoh Taka’ haciendo pensar que los futbolistas bailaban al ritmo del tema.

Sin embargo, algunos de sus seguidores rechazaron el clip asegurando que no bailaban ese tema y que de llegar a sonar mientras hacían su coreografía paraban por el rechazo al mismo.

“Si hubiese sonado esa canción en ese momento automáticamente dejan de bailar los jugadores “, “Todo el mundo sabe que no es esa música”, “Ellos no bailaban ese tema”, “Esta es la peor canción de un Mundial”, “jamás bailaron esa canción 😂😂😂 ese tukoh no se que es como para llamar las gallinas”, “Quien va a bailar la peor canción de la historia de los mundiales no se lo cree ni usted mismo parcero 😂 tenga dignidad en serio no siga queriendo vendernos esa canción tan pésima… expresaron.

En el audiovisual parece Neymar, por lo que algunos no tardaron en recordarle la polémica que vivieron hace un tiempo, luego de que la ex novia del colombiano Natalia Barúlich, una Dj y modelo estadounidense, lo dejara para comenzar a salir con el brasileño.

Luego de ello, Maluma rompió su amistad con Neymar y estrenó ‘Hawaii’, una canción con una letra que reflejaba una situación muy similar a la que él estaba atravesando.