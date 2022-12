Céline Dion padece Síndrome de Persona Rígida: es incurable y puede dejarla inmóvil

La reconocida cantante Céline Dion reveló que padece el Síndrome de Persona Rígida, una enfermedad autodegenerativa incurable que convierte a las personas que la padecen en “estatuas humanas”, ya que en su fase más complicada, los deja inmóviles.

“Hola a todos. Siento haber tardado tanto en ponerme en contacto con todos ustedes. Los echo mucho de menos y estoy deseando subir al escenario y hablar con vosotros en persona. Como sabéis, siempre he sido un libro abierto y antes no estaba preparada para decir nada, pero ahora sí”, comenzó la artista en videos que publicó este jueves en su cuenta de Instagram.

Se le ve triste. Mientras habla, por momentos, tiene ganas de llorar, pero toma una pausa, respira profundo y sigue.

“He tenido problemas de salud durante mucho tiempo y me ha resultado muy difícil afrontarlos y hablar de todo lo que me ha pasado. Me diagnosticaron un trastorno neurológico muy raro llamado Síndrome de la Persona Rígida, que afecta a 1 de cada millón de personas”, reveló.

Contó que sufría de fuertes espasmos musculares, pero que no sabía la causa hasta hace poco cuando la diagnosticaron.

“Tengo un gran equipo de médicos trabajando a mi lado para ayudarme a mejorar y a mis preciosos hijos, que me apoyan y me ayudan”, manifestó.

Informó que está trabajando “duro” con su terapeuta de medicina deportiva y que lo hace “todos los días”.

“Tengo que admitir que ha sido una lucha. Lo único que sé es que cantar es lo que he hecho toda mi vida y lo que más me gusta hacer. Los extraño mucho. Echo de menos veros a todos en el escenario actuando para vosotros”, refirió.

Reprograma conciertos

En su cuenta de Instagram, Céline Dion notificó que debido a su estado de salud canceló ocho de sus espectáculos de verano de 2023 y reprogramó sus espectáculos de primavera de 2023.

No es la primera vez que suspende sus presentaciones. ya lo ha hecho varias veces en el transcurso de este año.

¿Qué es el Síndrome de Persona Rígida?

El Síndrome de Persona Rígida es un trastorno neurológico. Se caracteriza por episodios de rigidez y espasmos musculares en el tronco y en las piernas. La persona que lo padece es altamente sensible al ruido y al tacto, por lo que ante esto presenta sobresaltos que no puede controlar, explicó el National Center for Advancing Translational Sciences en su portal web.

El sistema nervioso central es afectado y es más común en mujeres que en hombres. Se desconoce la causa de este síndrome.

Quien lo padece puede llegar a tanta rigidez que literalmente puede convertirse en “estatua humana”.

No es curable, pero se pueden aplicar tratamientos terapéuticos que ayuden a retrasar la evolución de la enfermedad.