Mira la evolución que tuvo Lissette Cedeño en ‘De Boca en Boca’

Lissette Cedeño, más conocida como “La latina más sexy de la farándula”, empezó en ‘Calle 7′ en el año 2012 y continuó su carrera en ‘De Boca en Boca’ desde el año 2018 hasta la actualidad.

Lissette Cedeño antes de su cambio físico

[ ‘De Boca en Boca’ fuera del aire: ¿Cuál será la programación que reemplazará al programa de farándula? ]

Actualmente, ha existido controversia en redes sociales por una foto que publicó ‘Farándula Ecuador’ sobre el aspecto físico de la modelo. Consiguiendo que muchos ‘haters’ se expresen despectivamente sobre su apariencia física.

“Mujeres, exploten su esencia latina, continúen preparándose física e intelectualmente, persigan sus sueños hasta hacerlos realidad”. — Lissette Cedeño

Lissette ha demostrado que las opiniones de los demás no le afectan, pese a estar recibiendo malos comentarios. La modelos siempre se muestra con su gran sonrisa y positivismo hacia la vida.

La presentadora de ‘De Boca en Boca’ es consciente de que, al ser figura pública, cualquier movimiento en falso que haga, va a ser motivo de crítica.

Comentarios como:

“Ahora quiere estar tuca! Cuál es el problema..! Acaso creen que ella no se ve en el espejo! Ella sabe como esta y sin embargo no le importa sus libritas demás!”, “No hay que ser ciego, es verdad, está muy gorda, se ha aumentado todo. En vez de verse bien, se ve horrible”, “Es muy hermosa Lisset no se que le sucede a esta gente sufridora que le gusta criticar el cuerpo de los demas y lo peor que la mayoría de comentario son de mujeres”.

Estas reacciones están en todas las fotos que la presentadora publica pero ella ha decidido no hacer caso a estas críticas.

Datos que no conocías sobre Lissette Cedeño:

Lissette es de Guayaquil y nació el 26 de diciembre de 1987. En sus tiempos libres le gusta cantar, viajar, leer y la comida.

Es experta en Marketing digital y Comunicadora Social. Empezó con su carrera profesionalmente desde los 16 años presentándose a un ‘casting’ por un impulso de su hermana, sin saber que esa decisión cambiaria su vida por completo.

“Siempre le dedico tiempo a mi familia, a mis gatitos, al gym, a mis estudios de master, a mis proyectos, al trabajo, en fin, siempre estoy activada”. — Lissette Cedeño

[ Productor de "De Boca en Boca" rompe el silencio y revela lo que no se pudo cumplir con el programa ]