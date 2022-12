Will Smith y el nuevo desplante a Jada Pinkett en público que prueba que el amor ya no es el mismo

Will Smith cada vez más indiferente con Jada: así la ignoró durante el estreno de su película Instagram @willsmith

Las cosas entre Will Smith y su esposa, la también actriz Jada Pinkett Smith va de mal en peor, y así se evidencia en cada aparición que hacen juntos.

Desde que ocurrió el incidente en Los Oscar este año, Will cambió con Jada, y es que hasta ese día el actor se mostraba siempre amoroso y romántico con ella en público.

Su paso por la alfombra roja esa noche de los premios, y las fotos que se tomaron en casa mostraban a un Will Smith muy ocurrente, donde siempre exaltaba a su esposa.

Pero, ahora, el actor se ha mostrado cada vez más indiferente con ella, y ahora es ella quien va detrás de él y trata de tomarlo de la mano o el brazo mientras él va solo.

#Piensa | ¿Pareja tóxica? Jada Pinkett y Will Smith fueron vistos juntos al salir del restaurante Nobu Malibú en Californiahttps://t.co/3lsLgG6lDu pic.twitter.com/DUb9YUkfQo — Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) August 16, 2022

Incluso en el cumpleaños de Jada, el protagonista de En busca de la felicidad se mostró muy “frío” con ella, al punto que ni siquiera la abrazó ni besó, gestos que antes eran comunes y constantes.

El nuevo desplante de Will Smith a Jada Pinkett que prueba que ya no la ama

La noche de este miércoles fue el estreno de la nueva película de Will Smith, Emancipation, y el actor asistió con toda su familia, Jada, y sus hijos Willow y Jaden.

Aunque Will se mostró muy feliz y sonriente no tuvo con Jada la misma actitud de antes, y por el contrario posaba casi dándole la espalda, ligeramente con el brazo por delante de ella.

Sin embargo, Jada trataba de acercarse y pasó su brazo por el de él como para llamar su atención, y aunque Will lo permitió ni la miraba.

Existe una foto en la que él le está dando un beso a Jada en su cabeza, pero ni esto convenció a los fans, que aseguran que solo es para aparentar y callar algunos rumores.

Y es que es evidente que la actitud de Will con Jada es mucho más fría que antes, por lo que muchos sospechan que estarían a punto de divorciarse.

“Aunque la bese, se nota que no la quiere”, “es que ya no se le ve el amor a Will”, “wow que indiferente Will con Jada, se lo merece”, “ay hombre por favor termina con ella de una vez por todas”, “pobre Jada, menos mal que fue abrigada, sino se congela con la actitud de Will”, fueron algunos de los comentarios en redes.