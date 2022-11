¿Cuándo terminará el MCU? Esta fue la respuesta de un ejecutivo de Marvel Studio

Marvel Studio es la responsable de la mayoría de las películas más taquilleras en la historia del cine, y sus logros no se detienen, al contrario, se siguen extendiendo.

Sin embargo, ante los nuevos retos que tienen los ejecutivos detrás de cada cinta, muchos no dejan de preguntarse cuáles serán los nuevos pasos de la productora propiedad de Disney, y si en algún momento su universo cinematográfico llegará a su fin.

De momento se conoce que Marvel se encuentra trabajando en la Fase 5 y Fase 6 del MCU, que terminarán con una doble dosis de salidas épicas en equipo en Avengers:The Kang Dynasty y Avengers:Secret Wars. Y aunque estas dos películas pondrán fin a la Saga del Multiverso, no hay planes confirmados sobre hacia dónde irá la franquicia después de 2026, o si continuará una vez que finalice la Fase 6.

¿Llegará el MCU a su fin?

El vicepresidente de producción y desarrollo de Marvel Studios, Nate Moore, habló sobre cuánto tiempo podría durar el Universo Cinematográfico de Marvel, en una entrevista para el podcast The Town con Matthew Belloni, donde señaló lo siguiente:

“Quiero decir, creo que puede durar mucho tiempo. Creo que tenemos que seguir para... No podemos sentarnos en nuestros laureles. No podemos pensar que tenemos las respuestas. Tenemos que seguir empujando los límites en cuanto al género y lo que estamos dispuestos a explorar. Pero para mí, las películas de Marvel son solo películas. Nuestro material de origen es solo ... Sería como decir: ‘Oye, ¿las películas sobre libros van a durar para siempre?’ Probablemente”.

Su respuesta demuestra que por parte del equipo existe un entusiasmo de continuar con los proyectos cinematográficos una vez terminen las dos fases antes mencionadas.

“Creo que podemos ir por un tiempo. Tenemos muchas cosas geniales en la tubería y cosas, honestamente, no podemos encontrar espacio para. Una de las mejores cosas de Disney + fue que pudimos contar historias que dijimos: ‘No sé si vamos a ser capaces de contar esa historia’. Y ahora, pensamos: ‘Oh, ¿tenemos otra salida?’ Porque no queremos hacer diez películas al año. Eso va a ser malo. Moon Knight, por ejemplo. Hemos estado hablando de Moon Knight durante mucho tiempo y simplemente no podía llegar a la pizarra porque hay demasiadas cosas. Pero de repente, tenemos una salida secundaria donde podríamos contar seis horas de una historia genial del Caballero Luna que de otra manera no existe. Y creo que hay muchas otras propiedades que no hemos tenido la oportunidad de contar. Entonces, creo que puede continuar por un tiempo, para siempre es mucho tiempo. Ciertamente, no sentimos que hayamos terminado”.

Todo parece indicar que para el 2025 ya se estaría anunciando las nuevas fases del Universo Cinematográfico de Marvel.