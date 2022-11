¿Van en picada? la foto que evidencia el desplante de Piqué a Clara Chía Martí: ella se ve triste

Piqué dejó a Shakira para comenzar una relación con Clara Chía Martí, una mujer que lo enamoró y por la que ha hecho grandes sacrificios.

Muchos la han criticado por “destruir” una relación y ahora la acusan incluso por sus actitudes de “superioridad” desde que es novia del futbolista.

Pero, parece que ella no la está pasando nada bien por varias razones, es acosada por la prensa, no tiene privacidad, y ahora, Piqué le hace desplantes públicos.

El futbolista no se ha caracterizado por ser un caballero en público, así lo demostró con Shakira en varias oportunidades, donde la dejaba atrás, e iba muy serio.

Y parece que está repitiendo estas actitudes con su novia, de 23 años, y así se evidencia en algunas fotos que circulan en redes.

Los desplantes de Piqué a Clara Chía Martí en público

En los últimos días Clara y Piqué se han visto juntos en público, y hace unos días asistieron a un evento del futbolista.

El Rey Gerard y La Reina Clara 🤴👸🏼👑💖⭐💫



Clara Chia Marti & Gerard Piqué ❤ pic.twitter.com/m67Ur1LLC6 — Clara Chia & Gerard Piqué💖 (@ClaraYGerard) November 11, 2022

En la foto se ve a Piqué en el evento hablando por micrófono, con una actitud un poco prepotente, mientras que Clara está a su lado y lo mira con tristeza.

Muchos consideran que el futbolista solo la usa para tenerla a su lado, y la ignora, por lo que hasta han llegado a sentir “compasión” por la joven.

Además, recientemente fueron captados en un restaurante, y aunque ambos se ven mirando lo mismo, ella tiene cara de tristeza.

Clara Chia Marti & Gerard Piqué 💑🌹💖💞🔥🍷🌟💫🦋 pic.twitter.com/Dm3oTMiNqJ — Clara Chia & Gerard Piqué💖 (@ClaraYGerard) November 16, 2022

En otras fotos en las que se ve a la joven con Piqué en el auto, ella también tiene cara de tristeza y preocupación, lo que evidencia que no es feliz.

Y es que en los videos e imágenes que tomaban al principio de la relación, ella se veía feliz con él, pero ahora no, lo que puede evidenciar que su noviazgo va en picada.

“Pero esta chica se ve muy triste”, “es que se le nota la tristeza, ya no se ve tan feliz”, “¿problemas en el paraíso?, todo lo malo que se hace se paga”, “él se ve que la está ignorando y solo la lleva de adorno”, y “Clarita ya no se ve feliz con Piqué, pobre chica no sabía en lo que se metía”, fueron algunas de las reacciones en redes.