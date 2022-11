Shakira preocupa al filtrarse fotos llorando desconsolada junto a sus amigas

Los dramas parecen no terminar para Shakira luego de haberse separado de Gerard Piqué y estar a días de mudarse a Miami luego de llegar a un acuerdo por la custodia de sus hijos: Sasha y Milan con el ex futbolista quien no estaba de acuerdo en que se mudarán a otro país.

Los famosos han sido los más comentados de este año tras conocerse su separación y más tarde el romance del español con Clara Chía Martí quien trabaja en su empresa Kosmos y es 20 años menor que la colombiana.

El estrés, el acoso mediático, la infidelidad de su ex pareja, el delicado estado de salud de su padre, la estabilidad emocional de sus hijos y sus nuevos proyectos parecen haber detonado el llanto de la famosa y quedó registrado en unas fotografías que se han hecho virales.

Shakira y su momento más vulnerable

La intérprete de ‘Monotonía’ fue vista vistiendo un chándal y con su rostro sin una gota de maquillaje, mientras compartía con dos amigas y hablaba por teléfono en inglés visiblemente angustiada.

Tras colgar la llamada que duraría aproximadamente una hora rompió a llorar desconsoladamente.

“Estaba mal y tenía mala cara”, relató una fuente al medio español Sálvame.

Un testigo asegura haber visto a Shakira llorando: "Estaba mal"#yoveosálvame https://t.co/cFrB9hROka — Sálvame Oficial (@salvameoficial) November 14, 2022

Aunque la diva de 45 años fue reconocida por varias personas ante el mal estado que se encontraba nadie fue capaz de acercarse a ella para no molestarla.

“Nadie quiso saludarla ni pedirle fotos, no parecía el momento”, contó.

Según la periodista Laura Fa, el momento vulnerable de Shakira se dio al día siguiente de que Gerard Piqué acudiera a la presentación de su nuevo proyecto profesional junto a su novia, Clara Chía y era la primera vez que acudían como pareja.

“Quiero entender que a pesar de que lo tienen todo claro, el desamor se vive como se vive”, dijo la periodista.